Прогресу Бахмут не має: мобілізація не допоможе Путіну перемогти у війні проти України, — ISW

Аналітики заявили, що розгортання мобілізованих в окупованих районах України не спричинило значного збільшення бойової могутності Росії.

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Російські сили не досягли значного прогресу в районі Бахмута, Донецької області або десь уздовж лінії фронту. Про це заявили аналітики з американського Інституту вивчення війни ( ISW ).

Також аналітики нагадали, що президент РФ Володимир Путін та голова Міноборони Росії Сергій Шойгу оголосили про закінчення часткової мобілізації. Так, Шойгу заявив, що Росія мобілізувала вже 300 тисяч людей.

При цьому, як сказано у звіті, Путін визнав, що РФ мала проблеми з логістикою та постачанням мобілізованих сил. Однак потім хибно зазначив, що ці проблеми стосувалися лише "початкового етапу" мобілізації. Передбачається, що мобілізація у РФ припинилася через осінній призов, який розпочнеться у РФ вже першого листопада.

"Завершена тепер мобілізація навряд чи вплине на бойову міць РФ. Путін описав співвідношення 50 на 50 між мобілізованим персоналом для бойових і допоміжних операцій в Україні. Якщо це співвідношення застосоване в цілому, воно передбачає, що 150 тисяч мобілізованих військовослужбовців буде розгорнуто для бойових дій в Україні після завершення навчання", — сказано у звіті.

Однак аналітики заявили, що напрямок погано навчених мобілізованих лише уповільнить контрнаступ ЗСУ.

Раніше Фокус повідомляв, що надія Росії на перемогу над Україною розкрита у битві за Бахмут. За словами журналістів, взяття Бахмута відкриє для російських військ дорогу на інші міста Донецької області.

Ще нагадаємо, що в Білорусі в чергове продовжили військові навчання. Моніторингова група заявила, що загальна кількість продовжень військових навчань у Білорусі наразі становить уже 27 тижнів.

Також повідомлялося, що Залужний назвав головні завдання, які зараз стоять перед ЗСУ. За словами головнокомандувача, у росіян більша перевага, проте вони не можуть мати успіх у боротьбі з ЗСУ.