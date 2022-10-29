Россиян заманивают на войну в Украине списанием долгов за коммуналку (видео)

Новобранцев обещали держать на границе с Украиной, но отправили в Донецкую область. ВСУ разбили подразделение всего за неделю.

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Граждан России вербуют для участия в войне в обмен на списание долгов за коммунальные услуги. Об этом сотрудникам Службы безопасности Украины рассказал российский солдат, недавно захваченный в плен.

Как сообщил житель Белгорода по имени Евгений, в августе он обнаружил в почтовом ящике повестку из военкомата. Чиновники обратили внимание, что у мужчины большая задолженность по квартплате, а потому предложили погасить их в случае подписания контракта на несение воинской службы в рядах российской армии. Кроме того, военкомы пообещали, что новобранцев разместят на границе с Украиной. Евгений согласился и подписал документы, а уже через неделю его отправили в "горячую точку" в Донецкой области.

"Нас погрузили в технику и под покровом темноты вывезли в неизвестном направлении. Когда увидел знаки на украинском языке, то понял, что мы находимся на территории Украины", — поделился пленный.

В конце сентября всего за неделю ВСУ разгромили "добровольческий" батальон, состоящий из недавно мобилизованных россиян, а выжившие дезертировали и попытались пешком добраться до границы с Россией. Спустя три недели украинские военные заметили Евгения и захватили в плен.

"Не известно, списали ли этому добровольцу его долги. Но свою игру в рулетку со смертью он выиграл, потому что уцелел, в отличие от большинства своих "коллег". Всем искателям выгод на войне в Украине СБУ рекомендует не рисковать", — отметила пресс-служба.

Ранее писали, что на Сахалине семьям мобилизованных решили выдавать по 5 кг рыбы. Местные власти закупили для этой цели 9 тонн замороженной камбалы, минтая и кеты.

В Омской области мобилизованным пообещали бесплатно провести газ. Губернатор Александр Бурков заявил, что услуга доступна всем военнослужащим, независимо от уровня их дохода.

А вот российский айтишник Адам Калинин ушел жить в лес, чтобы избежать призыва в армию. Он подсчитал, что уехать из страны будет дороже, чем поселиться вдали от цивилизации.