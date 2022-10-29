Росіян заманюють на війну в Україні списанням боргів за комуналку (відео)

Новобранців обіцяли тримати на кордоні з Україною, але відправили до Донецької області. ЗСУ розбили підрозділ всього за тиждень.

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Громадяни Росії вербують для участі у війні в обмін на списання боргів за комунальні послуги. Про це співробітникам Служби безпеки України розповів російський солдат, якого нещодавно захопили у полон.

Як повідомив житель Білгорода на ім'я Євген, у серпні він виявив у поштовій скриньці повістку з військкомату. Чиновники звернули увагу, що чоловік має велику заборгованість по квартплаті, а тому запропонував погасити її у разі підписання контракту на несення військової служби в лавах російської армії. Крім того, військкоми пообіцяли, що новобранців розмістять на кордоні з Україною. Євген погодився і підписав документи, а вже за тиждень його відправили до "гарячої точки" на Донеччині.

"Нас завантажили в техніку і під покровом темряви вивезли у невідомому напрямку. Коли побачив знаки українською мовою, то зрозумів, що ми на території України", — поділився полонений.

Наприкінці вересня всього за тиждень ЗСУ розгромили "добровольчий" батальйон, що складається з нещодавно мобілізованих росіян, а ті, що вижили, дезертували і спробували пішки дістатися до кордону з Росією. Через три тижні українські військові помітили Євгена та захопили в полон.

"Не відомо, чи списали цьому добровольцю його борги. Але свою гру в рулетку зі смертю він виграв, бо вцілів на відміну від більшості своїх "колег". Всім шукачам вигод на війні в Україні СБУ рекомендує не ризикувати", — зазначила пресслужба

Раніше писали, що на Сахаліні сім'ям мобілізованих вирішили видавати по 5 кг риби. Місцева влада закупила для цієї мети 9 тонн замороженої камбали, мінтаю та кети.

В Омській області мобілізованим пообіцяли безкоштовно провести газ. Губернатор Олександр Бурков заявив, що послуга доступна всім військовослужбовцям, незалежно від рівня їхнього доходу.

А ось російський айтішник Адам Калінін пішов жити в ліс, щоб уникнути призову до армії. Він підрахував, що виїхати з країни буде дорожче, ніж оселитися далеко від цивілізації.