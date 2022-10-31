На въезде в Крым многочасовые очереди из фур, Керченский мост работает в ограниченном режиме

По словам оккупационных властей, через мост сейчас пропускают лишь военные грузы, медикаменты и скоропортящиеся товары. Все остальное на захваченный полуостров доставляют по сухопутному коридору через Донецкую и Херсонскую области.

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На въезде в оккупированный Крым со стороны Херсонской области скопились многочасовые очереди из грузовых автомобилей. Машины стоят по 6-7 часов. Об этом сегодня рассказал так называемый "глава" республики Сергей Аксенов, передает "Интерфакс".

Как уточняется, разрушенный взрывом Крымский мост по-прежнему функционирует в ограниченном режиме.

Агентство ТАСС пишет, что по мосту в настоящее время пропускают лишь военные грузы, медикаменты и скоропортящиеся товары. Все остальное на захваченный полуостров доставляют по "коридору" через Донецкую и Херсонскую области.

В результате очередь со очередь на въезд в Крым со стороны Джанкоя составляет шесть часов, при этом со стороны Армянска (который расположен в 130 км от Херсона) очереди нет. При этом Аксенов предположил, что водители не хотят ехать в Армянск, так как пытаются сэкономить топливо.

Сухопутный маршрут в Крым проходит через российские города Ростов-на-Дону и Таганрог, а далее следует по оккупированным территориям –– через Мариуполь Донецкой области, Мелитополь Запорожской области и Херсонскую область.

Аксенов, надеясь сократить очереди, предложил пломбировать грузы после досмотра в Ростове. По словам коллаборанта, это упростит въезд фур в оккупированную республику.

"Готовим предложение в части того, чтобы в Ростове коллеги соответственно пломбировали все грузы, чтобы они проходили на въезд в Республику Крым без досмотра. Иначе это занимает колоссальное количество времени", –– в частности, прокомментировал ставленник Москвы.

Напомним, взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. В результате взрыва грузовика обрушились две полусекции автомобильной части моста, также оказался поврежден железнодорожный путь.

12 октября ФСБ РФ обвинила в организации взрыва главу украинской военной разведки Кирилла Буданова. Российские службы объявили о задержании восьмерых человек: пяти россиян и трех граждан Украины и Армении, которых называют соучастниками Буданова. В ФСБ утверждают, что всего эту акцию готовили не менее 12 человек.

Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк, в свою очередь, сказал, что российское следствие в деле о подрыве Крымского моста далеко от истины. По его словам, Главное управление разведки Минобороны Украины и его начальник Кирилл Буданов не причастны к инциденту.