На в'їзді до Криму багатогодинні черги з фур, Керченський міст працює в обмеженому режимі

За словами окупаційної влади, через міст зараз пропускають лише військові вантажі, медикаменти і товари, що швидко псуються. Все інше на захоплений півострів доставляють сухопутним коридором через Донецьку та Херсонську області.

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На в'їзді до окупованого Криму з боку Херсонської області зібралися багатогодинні черги з вантажних автомобілів. Машини стоять по 6-7 годин. Про це сьогодні розповів так званий "глава" республіки Сергій Аксьонов, повідомляє "Интерфакс".

Як уточнюється, зруйнований вибухом Кримський міст, як і раніше, функціонує в обмеженому режимі.

Агентство ТАСС пише, що через міст зараз пропускають лише військові вантажі, медикаменти і товари, що швидко псуються. Все інше на захоплений півострів доставляють коридором через Донецьку і Херсонську області.

У результаті черга з чергою на в'їзд до Криму з боку Джанкоя становить шість годин, водночас з боку Вірменська (який розташований за 130 км від Херсона) черги немає.Однак Аксьонов припустив, що водії не хочуть їхати до Армянська, оскільки намагаються заощадити паливо.

Сухопутний маршрут до Криму проходить через російські міста Ростов-на-Дону та Таганрог, а далі йде окупованими територіями — через Маріуполь Донецької області, Мелітополь Запорізької області та Херсонську область.

Аксьонов, сподіваючись скоротити черги, запропонував пломбувати вантажі після огляду у Ростові. За словами колаборанта, це спростить в'їзд фур до окупованої республіки.

"Готуємо пропозицію щодо того, щоб у Ростові колеги відповідно пломбували всі вантажі, щоб вони проходили на в'їзд до Республіки Крим без огляду. Інакше це займає колосальну кількість часу", –– зокрема, прокоментував ставленик Москви.

Нагадаємо, вибух на Кримському мості стався вранці 8 жовтня. Внаслідок вибуху вантажівки звалили дві пів секції автомобільної частини мосту, також виявилася пошкоджена залізнична колія.

12 жовтня ФСБ РФ звинуватила в організації вибуху голову української військової розвідки Кирила Буданова. Російські служби оголосили про затримання вісьмох осіб: п'ятьох росіян та трьох громадян України та Вірменії, яких називають співучасниками Буданова. У ФСБ стверджують, що всього цю акцію готували щонайменше 12 осіб.

Виконувач обов'язків голови Служби безпеки України Василь Малюк, зі свого боку, сказав, що російське слідство у справі про підрив Кримського мосту далеке від істини. За його словами, Головне управління розвідки Міноборони України та його начальник Кирило Буданов не причетні до інциденту.