Было слышно стрельбу: в Крыму в воинской части убили военнослужащего, — СМИ

По данным журналистов, полиции оккупантов не дали возможности изучить обстоятельства инцидента: руководство части заявило, что расследованием занимаются военные следователи.

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В оккупированном Крыму в воинской части, расположенной неподалеку от села Перевальное, произошла драка со стрельбой, сообщает "База" со ссылкой на очевидцев из числа жителей села.

Услышав крики и стрельбу, местные жители вызвали полицию, однако прибывшему наряду руководство части заявило. что конфликт исчерпан, а его обстоятельства изучают военные следователи.

По данным издания, вскоре после этого в больницу привезли военного с ушибами, его отправили лечиться домой. Еще одному пострадавшему повезло меньше: приехавшие в часть по вызову врачи скорой помощи констатировали его смерть.

Издание "Астра" назвало имена военнослужащих: погиб Ислам Гучаев, пострадал — Альберт Абазов.

После объявления в России мобилизации конфликты между военными стали обычным делом. В начале октября было известно о девяти случаях гибели мобилизованных, которые так и не успели отправиться на войну с украинцами.

Позже Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по статье 105 Уголовного кодекса России "Убийство" из-за гибели резервиста в Новосибирском военном высшем командном училище, где развернули мобилизационный пункт.

В середине октября трое граждан Таджикистана, которые подписали контракт с армией РФ, на полигоне в Белгородской области расстреляли сослуживцев. Очевидцы рассказали, что погибло около 30 человек, конфликт возник на религиозной почве: командир перед строем позволил себе пренебрежительные высказывания об Аллахе. Оскорбленные мусульмане застрелили его и открыли огонь по солдатам.