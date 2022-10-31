Було чути стрілянину: у Криму у військовій частині вбили військовослужбовця, — ЗМІ

За даними журналістів, поліції окупантів не дали змоги вивчити обставини інциденту: керівництво частини заявило, що розслідуванням займаються військові слідчі.

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В окупованому Криму у військовій частині, розташованій неподалік села Перевальне, сталася бійка зі стріляниною, повідомляє "База" з посиланням на очевидців з-поміж мешканців села.

Почувши крики і стрілянину, місцеві жителі викликали поліцію, проте наряду, що прибув, керівництво частини заявило, що конфлікт вичерпаний, а обставини вивчають військові слідчі.

За даними видання, невдовзі після цього до лікарні привезли військового із забоями, його відправили лікуватися додому. Ще одному потерпілому пощастило менше: лікарі швидкої допомоги, які приїхали в частину на виклик, констатували його смерть.

Видання "Астра" назвало імена військовослужбовців: загинув Іслам Гучаєв, постраждав Альберт Абазов.

Після оголошення в Росії мобілізації конфліктів між військовими стали звичною справою. На початку жовтня було відомо про дев'ять випадків загибелі мобілізованих, які так і не встигли вирушити на війну з українцями.

Згодом Слідчий комітет РФ відкрив кримінальну справу за статтею 105 Кримінального кодексу Росії "Вбивство" через загибель резервіста в Новосибірському військовому вищому командному училищі, де розгорнули мобілізаційний пункт.

У середині жовтня троє громадян Таджикистану, які підписали контракт з армією РФ, на полігоні в Бєлгородській області розстріляли товаришів по службі. Очевидці розповіли, що загинуло близько 30 осіб, конфлікт виник на релігійному ґрунті: командир перед строєм дозволив собі зневажливі висловлювання про Аллаха. Ображені мусульмани застрелили його та відкрили вогонь по солдатах.