"Новая глава для Ирана": Россия отчаянно ищет союзников на Ближнем Востоке, — Washington Post

Издание пишет, что Путин гордится своими политическими играми на Ближнем Востоке. Однако у его связей с Ираном есть и свои "подводные камни".

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Россия и Иран укрепляют связи как две страны, которые находятся под давлением санкций. Кроме того, их лидеры связаны антизападным мировоззрением, приверженностью теориям заговора, а также готовностью использовать насилие для достижения своих целей. Об этом пишет The Washington Post.

Отмечается, что более тесные связи могут изменить региональные союзы. Дело в том, что Кремль балансирует между Ираном и Саудовской Аравией, так как хочет поддерживать высокие цены на нефть и наполнять свою казну, чтобы дальше воевать с Украиной.

По словам журналистов, продажа Ираном оружия России говорит о том, что Тегеран решился на первое вмешательство в европейскую войну.

"Это абсолютно новая глава в ирано-российских отношениях", — сказал Генри Рим, аналитик по Ирану из Вашингтонского института ближневосточной политики.

Также эксперт отметил, что это рискованное решение для Ирана, так как даже при самом лучшем исходе войны с Украиной РФ очень ослабит свои позиции во всех сферах.

В материале сказано, что президент Путин мечтает о построении некоего многополярного мира, в котором Запад лишится своего влияния. Тогда он и другие диктаторы смогу распределить сферы влияния между собой. Издание пишет, что лидеры Ирана, вероятно, также надеются, что, помогая России, они смогут доказать, что их страна является серьезным военным игроком в мире. Также продажа оружия приносит режим необходимые доходы.

"Я думаю, что логика, вероятно, такова: "Ядерные переговоры непродуктивны. Мы не можем доверять Западу. Экономически мы обходимся сами, и наше будущее — это Россия и Китай", сказал Генри Рим.

"И у иранского режима, и у Российской Федерации есть одна общая черта — Они оба объясняют свое стратегическое положение через призму теорий заговора, поэтому уровень взаимодействия между двумя государствами, вероятно, усилится", — заявил аналитик Совета по международным отношениям по Ирану и Ближнему Востоку Рэй Такей.

Однако, как сообщается, между Россией и Ираном сохраняется недоверие. По словам Такея, ранее РФ голосовала за введение санкций ООН в отношении Исламской Республики из-за ядерной программы.

Журналисты пишут, что Путин гордится тем, что он игрок, который ведет дела со всеми сторонами на Ближнем Востоке. Более того, конфликт США и Саудовской Аравии может сделать перспективу сотрудничества с Москвой для Эр-Рияда более привлекательной.

Саудовская Аравия и другие страны видят, что Вашингтон теряет интерес к их региону, что делает сотрудничество с Москвой потенциально более плодотворным для них.

Ранее Фокус писал, что из-за серьезных потерь живой силы в Украине Россия выводит своих наемников из Мали. Россия теряет свои политические позиции в мире. Несмотря на это, как сообщается, в Кремле приняли решение перенаправить часть своего международного контингента в Украину.

Еще напомним, что Россия не может найти покупателей для своей нефти. Издание пишет, что за последние четыре недели объемы закупок российской нефти со стороны Китая, Турции и Индии снизились.