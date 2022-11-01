"Новий глава для Ірану": Росія відчайдушно шукає союзників на Близькому Сході, — Washington Post

Путін пишається своїми політичними іграми на Близькому Сході. Однак у його зв'язків з Іраном є і своє "підводне каміння".

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Росія та Іран зміцнюють зв'язки як дві країни, які перебувають під тиском санкцій. Крім того, їхні лідери пов'язані антизахідним світоглядом, прихильністю до теорій змови, а також готовністю використовувати насильство для досягнення своїх цілей. Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що тісніші зв'язки можуть змінити регіональні спілки. Річ у тому, що Кремль балансує між Іраном та Саудівською Аравією, бо хоче підтримувати високі ціни на нафту та наповнювати свою скарбницю, щоби далі воювати з Україною.

За словами журналістів, продаж Іраном зброї Росії говорить про те, що Тегеран наважився на перше втручання у європейську війну.

"Це абсолютно новий глава в ірано-російських відносинах", — сказав Генрі Рим, аналітик з Ірану з Вашингтонського інституту близькосхідної політики.

Також експерт зазначив, що це ризиковане рішення для Ірану, оскільки навіть за найкращого результату війни з Україною РФ дуже послабить свої позиції у всіх сферах.

У матеріалі сказано, що президент Путін мріє про побудову якогось багатополярного світу, в якому Захід втратить свій вплив. Тоді він та інші диктатори зможу розподілити сфери впливу між собою. Видання пише, що лідери Ірану, ймовірно, також сподіваються, що допомагаючи Росії, вони зможуть довести, що їхня країна є серйозним військовим гравцем у світі. Також продаж зброї приносить режим необхідні доходи.

"Я думаю, що логіка, ймовірно, є такою: "Ядерні переговори непродуктивні. Ми не можемо довіряти Заходу. Економічно ми обходимося самі, і наше майбутнє — це Росія та Китай", — сказав Генрі Рим.

"І в іранського режиму, і в Російської Федерації є одна спільна риса — Вони обоє пояснюють своє стратегічне становище через призму теорій змови, тому рівень взаємодії між двома державами, ймовірно, посилиться", — заявив аналітик Ради з міжнародних відносин щодо Ірану та Близького Сходу. Рей Такей.

Проте, як повідомляється, між Росією та Іраном зберігається недовіра. За словами Такея, раніше РФ голосувала за введення санкцій ООН щодо Ісламської Республіки через ядерну програму.

Журналісти пишуть, що Путін пишається тим, що він є гравцем, який веде справи з усіма сторонами на Близькому Сході. Щобільше, конфлікт США та Саудівської Аравії може зробити перспективу співпраці з Москвою для Ер-Ріяда привабливішою.

Саудівська Аравія та інші країни бачать, що Вашингтон втрачає інтерес до їхнього регіону, що робить співпрацю з Москвою потенційно більш плідною для них.

Раніше Фокус писав, що через серйозні втрати живої сили в Україні Росія виводить своїх найманців з Малі. Росія втрачає свої політичні позиції у світі. Попри це, як повідомляється, у Кремлі ухвалили рішення перенаправити частину свого міжнародного контингенту в Україну.

Ще нагадаємо, що Росія не може знайти покупців для своєї нафти. За останні чотири тижні обсяги закупівель російської нафти з боку Китаю, Туреччини та Індії знизилися.