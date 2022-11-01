"Снижает военный потенциал": Минобороны РФ об ударах по критической инфраструктуре Украины

Президент РФ Владимир Путин утверждал, что массированные ракетные удары по энергетическим объектам на территории Украины были совершены отчасти из-за якобы атак ВСУ на Черноморский флот в оккупированном Севастополе.

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Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ наносят удары по критической инфраструктуре Украины, снижая при этом ее военный потенциал. Об этом он сказал на брифинге, передает российский военный телеканал "Звезда".

"Высокоточное оружие их эффективно поражает, снижая военный потенциал", — сказал он.

Кроме того, российский министр утверждает, что ВС РФ якобы принимают "все меры", чтобы не допустить гибель украинских граждан. Также Шойгу обвинил украинские власти, что они не думают о благополучии мирных жителей и якобы продолжают совершать теракты на гражданских объектах, обстреливать точки эвакуации и пункты выдачи гуманитарной помощи.

Отметим, что 31 октября президент РФ Владимир Путин утверждал, что массированные ракетные удары по энергетическим объектам на территории Украины были совершены отчасти из-за якобы атак ВСУ на Черноморский флот в оккупированном Севастополе.

"Но это не все, что мы могли бы сделать", — заявил он.

Напомним, утром 31 октября Россия нанесла массированные ракетные удары по украинским объектам энергетической инфраструктуры. Взрывы прозвучали в Киеве, Харькове, Запорожье, Черкасской, Черновицкой, Полтавской, Винницкой и других областях. После чего многие украинцы остались без электричества и воды.

Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что Кремль использует зиму как оружие против Украины. По его словам, РФ давно запланировала удары по энергетической инфраструктуре Украины. При этом ВС РФ очень боятся скорого освобождения Херсона.