Кремль использует зиму в качестве оружия против Украины, – Буданов

По словам руководителя украинской разведки, в России давно запланировали удары по энергетической инфраструктуре Украины, при этом там очень боятся скорого освобождения Херсона.

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Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в комментарии британскому изданию Inews заявил, что не стоит думать, будто российские удары по украинской критической инфраструктуре стали местью за повреждение Керченского моста.

"Атаки на инфраструктуру были спланированы неделями ранее. Кремль использует зиму как оружие, пытаясь деморализовать людей, которые остаются сильными, несмотря на все зверства, причиненные им оккупантами", – подчеркнул Буданов.

Он также рассказал, что российское руководство очень боится скорого освобождения оккупированного ВС РФ Херсона. По мнению главы ГУР, это станет сокрушительным ударом по российскому общественному мнению, который разрушит снисходительные представления россиян об Украине.

Буданов в очередной раз отметил, что оккупантов из Херсона могут прогнать уже в ноябре.

Ранее руководитель ГУР говорил, что оккупанты стянули в Херсон наиболее боеспособные части, поэтому, скорее всего, за город придется серьезно побороться. Сейчас украинские силы работают над тем, чтобы его освобождение обошлось без больших потерь ВСУ.

24 октября Кирилл Буданов рассказал, что российские войска в ближайшее время не собираются выходить из Херсона. По его словам, сейчас из города вывозят оккупационные администрации, наличные средства и сервера, если нужно будет быстро покинуть город.

Напомним, экс-президент России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ракетные обстрелы прекратятся, если Украина согласится на капитуляцию. В Офисе президента эти слова расценили, как признание в государственном терроризме РФ.