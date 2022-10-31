Кремль використовує зиму як зброю проти України, – Буданов

За словами керівника української розвідки, у Росії давно запланували удари по енергетичній інфраструктурі України, водночас дуже бояться швидкого звільнення Херсона.

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Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов у коментарі британському виданню Inews заявив, що не варто думати, ніби російські удари по українській критичній інфраструктурі стали помстою за пошкодження Керченського мосту.

"Атаки на інфраструктуру сплановані тижнями раніше. Кремль використовує зиму як зброю, намагаючись деморалізувати людей, які залишаються сильними, попри всі звірства, завдані їм окупантами", — наголосив Буданов.

Він також розповів, що російське керівництво боїться швидкого звільнення окупованого ЗС РФ Херсона. На думку глави ГУР, це стане нищівним ударом по російській громадській думці, який зруйнує поблажливі уявлення росіян про Україну.

Буданов вкотре зазначив, що окупантів із Херсона можуть прогнати вже у листопаді.

Раніше керівник ГУР говорив, що окупанти стягнули до Херсона найбоєздатніші частини, тому, найімовірніше, за місто доведеться серйозно поборотися. Наразі українські сили працюють над тим, щоб його звільнення обійшлося без великих втрат ЗСУ.

24 жовтня Кирило Буданов розповів, що російські війська найближчим часом не збираються виходити з Херсона. За його словами, зараз із міста вивозять окупаційні адміністрації, готівку та сервери, якщо потрібно буде швидко покинути місто.

Нагадаємо, експрезидент Росії, заступник голови Ради Безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що ракетні обстріли припиняться, якщо Україна погодиться на капітуляцію. В Офісі президента ці слова розцінили як визнання у державному тероризмі РФ.