"Знижує військовий потенціал": Міноборони РФ про удари по критичній інфраструктурі України

Президент РФ Володимир Путін стверджував, що масовані ракетні удари по енергетичних об'єктах на території України частково здійснені через нібито атаки ЗСУ на Чорноморський флот в окупованому Севастополі.

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Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що ЗС РФ завдають ударів по критичній інфраструктурі України, знижуючи її військовий потенціал. Про це він сказав на брифінгу, повідомляє російський військовий телеканал "Звезда".

"Високоточна зброя їх ефективно вражає, знижуючи військовий потенціал", — сказав він.

Крім того, російський міністр стверджує, що ЗС РФ нібито вживають "всі заходи", щоб не допустити загибель українських громадян. Також Шойгу звинуватив українську владу, що вона не думає про благополуччя мирних жителів і нібито продовжує здійснювати теракти на цивільних об'єктах, обстрілювати точки евакуації та пункти видачі гуманітарної допомоги.

Зазначимо, що 31 жовтня президент РФ Володимир Путін стверджував, що масовані ракетні удари по енергетичних об'єктах на території України були частково через нібито атаки ЗСУ на Чорноморський флот в окупованому Севастополі.

"Але це не все, що ми могли б зробити", — заявив він.

Нагадаємо, вранці, 31 жовтня, Росія завдала масованих ракетних ударів по українських об'єктах енергетичної інфраструктури. Вибухи пролунали у Києві, Харкові, Запоріжжі, Черкаській, Чернівецькій, Полтавській, Вінницькій та інших областях. Після чого багато українців залишилися без електрики та води.

Глава ГУР Кирило Буданов розповів, що Кремль використовує зиму як зброю проти України. За його словами, РФ давно запланувала удари по енергетичній інфраструктурі України. Водночас ЗС РФ дуже бояться швидкого визволення Херсона.