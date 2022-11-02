Россия вывела на орбиту военный спутник, назначение которого держат в секрете (видео)

В МО РФ не распространяются о том, какие задачи стоят перед аппаратом, но ранее в "Роскосмосе" заявляли, что сосредоточатся на зондировании Земли и связи для военных.

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Утром 2 ноября с космодрома Плесецк в Архангельской области стартовала ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" с военным спутником, сообщило Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что космический аппарат "Космос-2563" в расчетное время вышел на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск. С аппаратом установлена устойчивая телеметрическая связь, утверждается, что все бортовые системы работают в штатном режиме.

О назначении спутника военные не сообщили, однако летом в госкорпорации "Роскосмос" заявили, что теперь предприятие сосредоточится на выполнении военных задач: дистанционном зондировании Земли и связи. Ради этого "Роскосмос" отложил все научные проекты, в том числе создание сверхтяжелой ракеты и подготовку миссии на Луну.

19 мая Минобороны России в таких же формулировках объявило о выводе на орбиту с помощью ракеты-носителя "Союз-2.1а" космического аппарата "Космос-2556". Тогда проект Space Intelligence сообщил, что военные запустили в космос спутник оптико-электронной разведки "Барс-М". Это цифровой картограф, который предназначен для передачи стереоизображений земной поверхности высокого разрешения, в первую очередь, для военной картографии.

Напомним, 29 апреля с космодрома Плесецк на ракете "Ангара-1.2" запустили российский спутник-разведчик, на корпус которого нанесли символ российских оккупантов — букву Z. Однако уже 18 мая аппарат "Космос-2555" сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли. После новости о неудачном запуске российской ракеты американский астронавт Скотт Келли назвал символику Z "синонимом эпичного провала".