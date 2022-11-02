Росія вивела на орбіту військовий супутник, призначення якого тримають у секреті (відео)

У МО РФ не поширюються про те, які завдання стоять перед апаратом, але раніше в "Роскосмосі" заявляли, що зосередяться на зондуванні Землі та зв'язку для військових.

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Вранці, 2 листопада, з космодрому Плесецьк в Архангельській області стартувала ракета-носій середнього класу "Союз-2.1б" із військовим супутником, повідомило Міноборони РФ.

У відомстві зазначили, що космічний апарат "Космос-2563" у розрахунковий час вийшов на цільову орбіту та прийнятий на керування наземними засобами космічних військ. З апаратом встановлений стійкий телеметричний зв'язок, стверджується, що всі бортові системи працюють у штатному режимі.

Про призначення супутника військові не повідомили, проте влітку в держкорпорації "Роскосмос" заявили, що тепер підприємство зосередиться на виконанні військових завдань: дистанційному зондуванні Землі та зв'язку. Задля цього "Роскосмос" відклав усі наукові проєкти, зокрема створення надважкої ракети та підготовку місії на Місяць.

19 травня Міноборони Росії в таких же формулюваннях оголосило про виведення на орбіту за допомогою ракети-носія "Союз-2.1а" космічного апарату "Космос-2556". Тоді проєкт Space Intelligence повідомив, що військові запустили до космосу супутник оптико-електронної розвідки "Барс-М". Це цифровий картограф, який призначений для передачі стереозображень земної поверхні високої роздільної здатності, насамперед для військової картографії.

Нагадаємо, 29 квітня з космодрому Плесецьк на ракеті "Ангара-1.2" запустили російський супутник-розвідник, на корпус якого нанесли символ російських окупантів — букву Z. Проте вже 18 травня апарат "Космос-2555" зійшов з орбіти та згорів у атмосфері. Після новини про невдалий запуск російської ракети американський астронавт Скотт Келлі назвав символіку Z "синонімом епічного провалу".