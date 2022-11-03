"Ждали Россию с 2014 года": на Харьковщине задержали преподавателей-коллаборантов (фото)

Подозреваемыми являются директор учебного заведения и специалист управления образования, которые с первых дней оккупации работали на россиян.

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В Харьковской области правоохранители разоблачили и задержали двух педагогов, которых обвиняют в сотрудничестве с ВС РФ. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции Украины.

По данным силовиков, речь идет о двух местных жителях Великобурлукской территориальной громады, которые с первых дней оккупации добровольно начали сотрудничать с российскими войсками.

Один из фигурантов уголовного производства — директор учебного заведения, который организовал преподавание образовательного процесса по программе страны-агрессора и получил от нелегитиминой администрации "учебники российского образца". Помимо этого, как утверждают в полиции, подозреваемый приказал уничтожить всю украинскую литературу и школьные учебники.

В уголовном производстве также фигурирует специалист в управлении образования сельского совета. Женщина с первых дней оккупации проводила агитационную работу среди работников учебных заведений и местных жителей, а на российских каналах открыто рассказывала, как "с нетерпением ожидала прихода России с 2014 года".

Подозреваемые, по словам правоохранителей, были задержаны 1 ноября. Директору учебного заведения предъявлено подозрение по ч.3 ст. 111-1 Уголовного кодекса ("Коллаборационная деятельность", а специалисту из управления образования — по ч.6 ст. 111-1. В данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения.

В Нацполиции подчеркнули, что топ-педагогу грозит до трех лет лишения свободы с лишением права занимать должности на срок до 15 лет, а его сообщнице — до 12 лет тюремного заключения.

[ + – ] На Харьковщине задержали педагогов, сотрудничавших с ВС РФ [ + – ] На Харьковщине задержали педагогов, сотрудничавших с ВС РФ [ + – ] На Харьковщине задержали педагогов, сотрудничавших с ВС РФ [ + – ] На Харьковщине задержали педагогов, сотрудничавших с ВС РФ

Отметим, что 2 ноября СБУ сообщила о подозрении дочке экс-министра обороны Украины Алене Лебедевой, которую обвиняют в коллаборационизме.

Также сообщалось, что директора лицея в Луганской области будут судить за коллаборационизм. По данным СБУ, руководитель учебного заведения согласилась учить детей по российской программе и способствовала созданию ячеек "Юнармии".