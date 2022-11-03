"Чекали на Росію з 2014 року": на Харківщині затримали викладачів-колаборантів (фото)

Підозрюваними є директор навчального закладу та фахівчиня управління освіти, які з перших днів окупації працювали на росіян.

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У Харківській області правоохоронці викрили та затримали двох педагогів, яких звинувачують у співпраці із ЗС РФ. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.

За даними силовиків, йдеться про двох місцевих жителів Великобурлуцької територіальної громади, які з перших днів окупації добровільно почали співпрацювати з російськими військами.

Один із фігурантів кримінального провадження — директор навчального закладу, який організував викладання освітнього процесу за програмою країни-агресора й отримав від нелегітимної адміністрації "підручники російського зразка". Крім цього, як стверджують у поліції, підозрюваний наказав знищити всю українську літературу та шкільні підручники.

У кримінальному провадженні також фігурує фахівчиня в управлінні освіти сільської ради. Жінка з перших днів окупації проводила агітаційну роботу серед працівників навчальних закладів і місцевих жителів, а на російських каналах відкрито розповідала, як "з нетерпінням чекала на прихід Росії з 2014 року".

Підозрювані, за словами правоохоронців, були затримані 1 листопада. Директору навчального закладу пред'явлено підозру за ч.3 ст. 111-1 Кримінального кодексу ("Колобараційна діяльність"), а фахівчині з управління освіти — за ч.6 ст. 111-1. Наразі вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.

У Нацполіції наголосили, що топпедагогу загрожує до трьох років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади терміном до 15 років, а його спільниці — до 12 років ув'язнення.

[ + – ] На Харківщині затримали освітян, які співпрацювали з ЗС РФ [ + – ] На Харківщині затримали освітян, які співпрацювали з ЗС РФ [ + – ] На Харківщині затримали освітян, які співпрацювали з ЗС РФ [ + – ] На Харківщині затримали освітян, які співпрацювали з ЗС РФ

Зазначимо, що 2 листопада СБУ повідомила про підозру доньці ексміністрині оборони України Олени Лебедєвої, яку звинувачують у колабораціонізмі.

Також повідомлялося, що директора ліцею на Луганщині судитимуть за колабораціонізм. За даними СБУ, керівниця навчального закладу погодилася вчити дітей за російською програмою та сприяла створенню осередків "Юнармії".