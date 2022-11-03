"Есть все предпосылки": Израиль может изменить позицию по поставкам оружия в ВСУ

В Израиле завершают подсчет голосов в парламент. Лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху ранее говорил, что израильская политика по поставкам оружия в Украине может быть пересмотрена. Вероятно, ему удастся сформировать правительство.

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Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в интервью для "Интерфакс Украина" заявил, что есть определенные предпосылки для изменения позиции по поставкам оружия украинской армии.

В Израиле подходит к концу подсчет голосов на выборах в Кнессете. Лидер оппозиции Биньямин Нетаньяху в своей предвыборной компании говорил, что политика не поставок оружия Украине может быть пересмотрена.

"Безусловно, на политическом языке это ничего конкретного не означает, но есть определенные предпосылки для того, чтобы эта позиция изменилась. И я хочу верить, что нам вместе удастся ее изменить", — сказал Корнийчук.

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Блок Нетаньяху с его партнерами в правом крыле точно проходят в парламент. Теперь все зависит от того, сколько они мест получат. Известно, что до 65 мандатов из 120 будет. Поэтому они получат шанс сформировать коалицию. И чем больше депутатов войдет в коалицию, тем стабильнее будет правительство, считает украинский посол.

"Когда они сформируют правительство, тогда мы будем говорить о том, что мы работаем с этим правительством и начнем двигаться по тем направлениям, которые нас интересуют, прежде всего, конечно, военно-техническое сотрудничество. И здесь кое-что уже делается. Насколько активно это будет продолжаться с правительством Нетаньяху, если ему удастся его сформировать, мы увидим, когда правительство Нетаньяху будет сформировано", — заявил посол.

При этом Корнийчук добавил, что Украина будет работать с любым израильским правительством.

Напомним, в октябре Президент Израиля заявил, что Украина получила определенные израильские военные технологии. Однако оне несут нелетальный характер.

Ранее Герцог заявил, что Израиль не может поставлять в Украину определенные системы ПВО из-за ограничений.