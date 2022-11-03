"Є всі передумови": Ізраїль може змінити позицію щодо постачання зброї в ЗСУ

В Ізраїлі завершують підрахунок голосів до парламенту. Лідер опозиції Беньямін Нетаньягу раніше говорив, що ізраїльська політика щодо постачання зброї в Україні може бути переглянута. Ймовірно, йому вдасться сформувати уряд.

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Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук в інтерв'ю для "Інтерфакс Україна" заявив, що є певні передумови для зміни позиції щодо постачання зброї українській армії.

В Ізраїлі добігає кінця підрахунок голосів на виборах у Кнесеті. Лідер опозиції Беньямін Нетаньягу у своїй передвиборчій компанії говорив, що політику не постачання зброї Україні може бути переглянуто.

"Безумовно, політичною мовою це нічого конкретного не означає, але є певні передумови для того, щоб ця позиція змінилася. І я хочу вірити, що нам разом вдасться її змінити", — сказав Корнійчук.

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Блок Нетаньягу з його партнерами у правому крилі точно проходять в парламент. Тепер усе залежить від того, скільки вони місць отримають. Відомо, що до 65 мандатів зі 120 буде. Тому вони матимуть шанс сформувати коаліцію. І чим більше депутатів увійде до коаліції, тим стабільнішим буде уряд, вважає український посол.

"Коли вони сформують уряд, тоді ми говоритимемо про те, що ми працюємо з цим урядом і почнемо рухатися за тими напрямами, які нас цікавлять, насамперед, звичайно, військово-технічна співпраця. І тут дещо вже робиться. Наскільки активно це продовжуватиметься з урядом Нетаньягу, якщо йому вдасться його сформувати, ми побачимо, коли уряд Нетаньягу буде сформовано", — заявив посол.

При цьому Корнійчук додав, що Україна працюватиме з будь-яким ізраїльським урядом.

Нагадаємо, у жовтні Президент Ізраїлю заявив, що Україна отримала певні ізраїльські військові технології. Однак вони несуть нелетальний характер.

Раніше Герцоґ заявив, що Ізраїль не може постачати в Україну певні системи ППО через обмеження.