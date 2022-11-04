Марьинка осталась безлюдной: 100% жителей города эвакуированы, — Нацполиция (видео)

В эвакуации принимал участие полицейский экипаж "Белые ангелы", который на протяжении восьми месяцев помогал жителям практически разрушенного города.

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Из населенного пункта Марьинка Донецкой области, по которому ежедневно наносятся удары со стороны российских войск, эвакуировали все гражданское население. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, в городе не осталось ни одного уцелевшего здания.

В сообщении говорится, что в течение восьми месяцев полицейский экипаж "Белые ангелы" помогал местным жителям выезжать из-под обстрелов. Теперь экипаж правоохранителей оказывает помощь жителям соседней Красногоровки, где на сегодня проживает около 800 человек, которым крайне тяжело выживать без воды, газа и теплоснабжения.

"Полицейские занимаются эвакуацией, спасают раненых, выезжают на сообщения о неразорвавшихся снарядах и доставляют гуманитарные грузы. "Белые ангелы" – единственные из экстренных служб, работающих в городе и на помощь которых могут рассчитывать жители", — сообщают в Нацполиции.

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Кроме работ по эвакуации мирного населения, и в первую очередь пожилых и больных людей, "Белые ангелы" развозят гражданам гуманитарную помощь в места, где крайне тяжело людям доставать продукты и предметы первой необходимости.

Напомним, в конце августа российские оккупанты обстреляли Марьинку зажигательными снарядами. Противник применил термитные боеприпасы от БМ-21 "Град" 9М22С, которые предназначены для поражения живой силы и техники путем создания большого количества возгораний.

Согласно информации Института изучения войны от 1 ноября, Вооруженные силы РФ активизировали наступательные действия на Донбассе. Противник пытался захватить Бахмут, Авдеевку, Павловку, Новомихайловку и Угледар.