Мар'їнка залишилася безлюдною: 100% жителів міста евакуйовано, — Нацполіція (відео)

В евакуації брав участь поліцейський екіпаж "Білі ангели", який упродовж восьми місяців допомагав мешканцям практично зруйнованого міста.

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Із населеного пункту Мар'їнка Донецької області, яким щодня завдаються удари з боку російських військ, евакуювали все цивільне населення. Як повідомляє пресслужба Національної поліції, у місті не залишилося жодної вцілілої будівлі.

У повідомленні йдеться, що протягом восьми місяців поліцейський екіпаж "Білі ангели" допомагав місцевим жителям виїжджати з-під обстрілів. Наразі екіпаж правоохоронців надає допомогу мешканцям сусідньої Красногорівки, де на сьогодні проживають близько 800 осіб, яким украй важко виживати без води, газу й теплопостачання.

"Поліцейські займаються евакуацією, рятують поранених, виїжджають на повідомлення про снаряди, що не розірвалися, і доставляють гуманітарні вантажі. "Білі ангели" — єдина з екстрених служб, яка працює в місті й на допомогу якої можуть розраховувати жителі", — повідомляють у Нацполіції.

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Окрім робіт із евакуації мирного населення, і насамперед літніх і хворих людей, "Білі ангели" розвозять громадянам гуманітарну допомогу до місць, де вкрай важко людям діставати продукти й предмети першої необхідності.

Нагадаємо, наприкінці серпня російські окупанти обстріляли Мар'їнку запальними снарядами. Противник застосував термітні боєприпаси від БМ-21 "Град" 9М22С, які призначені для ураження живої сили й техніки шляхом створення великої кількості спалахів.

Згідно з інформацією Інституту вивчення війни від 1 листопада, Збройні сили РФ активізували наступальні дії на Донбасі. Противник намагався захопити Бахмут, Авдіївку, Павлівку, Новомихайлівку та Вугледар.