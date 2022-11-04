Россия официально обвинила Великобританию в организации атаки дронов на Севастополь

Москва, по словам дипломатов, владеет информацией о деятельности британских инструкторов в Украине и передаче морских БПЛА, предназначенных для поражения кораблей.

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Россия официально возложила на Великобританию ответственность за атаку беспилотников на военные объекты Черноморского флота РФ в Крыму. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны-агрессора.

В пресс-релизе сказано, что 3 ноября в дипломатическое ведомство была вызвана посол Соединенного Королевства в Москве Дебора Броннерт.

Британскому послу страна-агрессор объявила о протесте в связи "с активным участием британских военных специалистов в подготовке и снабжении подразделений Сил спецопераций Украины, в том числе с целью проведения диверсионных операций на море". В МИД РФ подчеркнули, что Броннерт привели доказательства причастности Великобритании к атаке беспилотников на объекты Черноморского флота.

"Конфронтационные действия англичан несут в себе угрозу эскалации ситуации и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям. Было указано (послу Деборе Броннерт — ред.) на недопустимость подобных враждебных провокаций и выдвинуто требование незамедлительно их прекратить. В случае продолжения таких актов агрессии, чреватых прямым втягиванием в конфликт, вся ответственность за их пагубные последствия и рост напряженности в отношениях между нашими государствами будет целиком лежать на британской стороне", — говорится в заявлении дипломатического ведомства страны-агрессора.

В качестве "доказательств" причастности Великобритании к атаке беспилотников на объекты ЧМФ в Крыму, российский МИД приводит информацию о том, что в августе-сентябре в акватории Днепровского лимана британские инструкторы якобы обучали украинских военнослужащих управлять беспилотными подводными аппаратами, которые предназначены для поражения кораблей.

Помимо этого, как рассказывают в дипведомстве, военно-морское сотрудничество Украины и Великобритании проявляется в подготовке боевых водолазов ВМСУ и отработке навыков глубоководного подрывного дела.

"В августе-сентябре британцы осуществляли подготовку экипажей передаваемых Украине тральщиков. Имеется информация, что ВМС Великобритании также передали украинской стороне определенное количество беспилотных подводных аппаратов", — сказано в пресс-релизе МИД России.

Стоит напомнить, что утром 29 октября в оккупированном Севастополе прогремело несколько взрывов, а в морской бухте начался сильный пожар. Военный корреспондент Андрей Цаплиенко сообщал, что в результате "бавовны" пострадали несколько российских кораблей, в том числе флагман Черноморского флота "Адмирал Макаров".

Минобороны РФ официально подтведило повреждение тральщика "Иван Голубец" и боносетевого заграждения в бухте Южная. По данным ведомства, Украина осуществила атаку на объекты Черноморского флота с помощью 9 беспилотников и 7 автономных морских беспилотников.

Позже Россия обвинила Великобританию в участии масштабной атаки на военные объекты Черноморского флота РФ в Крыму. В Минобороны страны-агрессора заявили, что британские военнослужащие также причастны к подрывам на газопроводах "Северные потоки".

2 ноября МИД России обещал предоставить британскому послу в Москве Деборе Броннерт неопровержимые доказательства причастности Великобритании к масштабной атаке на Севастополь.