Росія офіційно звинуватила Великобританію в організації атаки дронів на Севастополь

Москва, за словами дипломатів, володіє інформацією про діяльність британських інструкторів в Україні та передачу морських БПЛА, призначених для ураження кораблів.

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Росія офіційно поклала на Велику Британію відповідальність за атаку безпілотників на військові об'єкти Чорноморського флоту РФ у Криму. Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ країни-агресора.

У пресрелізі сказано, що 3 листопада в дипломатичне відомство викликали посла Сполученого Королівства в Москві Дебору Броннерт.

Британському послу країна-агресор оголосила про протест у зв'язку з активною участю британських військових фахівців у підготовці та постачанні підрозділів Сил спецоперацій України, у тому числі з метою проведення диверсійних операцій на морі. У МЗС РФ наголосили, що Броннерт навели докази причетності Великобританії до атаки безпілотників на об'єкти Чорноморського флоту.

"Конфронтаційні дії англійців несуть у собі загрозу ескалації ситуації та можуть призвести до непередбачуваних і небезпечних наслідків. Було вказано (послу Деборі Броннерт — ред.) на неприпустимість подібних ворожих провокацій і висунуто вимогу негайно їх припинити. У разі продовження таких актів агресії, що загрожують прямим втягуванням у конфлікт, уся відповідальність за їхні згубні наслідки та зростання напруженості у відносинах між нашими державами цілком лежатиме на британській стороні", — йдеться в заяві дипломатичного відомства країни-агресора.

Як "докази" причетності Великобританії до атаки безпілотників на об'єкти ЧМФ у Криму російське МЗС наводить інформацію про те, що в серпні-вересні в акваторії Дніпровського лиману британські інструктори нібито навчали українських військовослужбовців керувати безпілотними підводними апаратами.

Крім цього, як розповідають у дипвідомстві, військово-морське співробітництво України та Великобританії проявляється в підготовці бойових водолазів ВМСУ та відпрацюванні навичок глибоководної підривної справи.

"У серпні-вересні британці здійснювали підготовку екіпажів тральщиків, що передаються Україні. Є інформація, що ВМС Великобританії також передали українській стороні певну кількість безпілотних підводних апаратів", — сказано в пресрелізі МЗС Росії.

Варто нагадати, що вранці 29 жовтня в окупованому Севастополі пролунали кілька вибухів, а в морській бухті почалася сильна пожежа. Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомляв, що внаслідок "бавовни" постраждали кілька російських кораблів, зокрема флагман Чорноморського флоту "Адмірал Макаров".

Міноборони РФ офіційно підтвердило пошкодження тральщика "Іван Голубець" і боносіткова загорожа в бухті Південна. За даними відомства, Україна здійснила атаку на об'єкти Чорноморського флоту за допомогою 9 безпілотників і 7 автономних морських безпілотників.

Згодом Росія звинуватила Великобританію в участі масштабної атаки на військові об'єкти Чорноморського флоту РФ у Криму. У Міноборони країни-агресора заявили, що британські військовослужбовці також причетні до підривів на газопроводах "Північні потоки".

2 листопада МЗС Росії обіцяло надати британському послу в Москві Деборі Броннерт незаперечні докази причетності Великобританії до масштабної атаки на Севастополь.