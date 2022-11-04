Аналог российского "Кинжала": в КНР разработали новую авиационную ракету (видео)

На данный момент о ракете ничего неизвестно, однако аналитики считают, что она может достигать гиперзвуковой скорости свыше 6100 км/ч.

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В Китае разработали новую аэробалистическую или гиперзвуковую ракету для бомбардировщика H-6K. Об этом сообщает The War Zone.

Новинка была показана на бомбардировке при приземлении в аэропорте Чжухай для участия в выставке Airshow China. Внешне ракета имеет сходство с различными другими ракетами. Например, с российской гиперзвуковой ракетой "Кинжал" или же с баллистической ракетой 9М723 от "Искандера". Также есть сходство с китайской CM-401 ASBM, что может указывать на создание версии воздушного базирования боеприпаса. До этого ракета существовала в морской и наземной версии.

[ + – ] Ракета может достигать гиперзвуковой скорости

В целом профиль ракеты характерен для многих других разработок. Характеристики новой ракеты неизвестны, но если же этого CM-401, то ее максимальная дальность полета составляет более 290 км. За счет воздушного запуска ракеты будет существенно улучшена ее дальность. Конечная скорость ракеты достигает 4 Маха (4900 км/ч). Если ее запустить с самолета, то она может превысить 5 Махов и будет считаться гиперзвуковой.

[ + – ] Наземная версия ракеты CM-401

На данный момент нет подтверждения того, что ракета на H-6K действительно связаны с CM-401. Однако становится понятно, что китайский H-6K (лицензионная копия Ту-16) становится таким же бортом, что и B-52 для США. Машиной с разнообразным арсеналом и длительным термином эксплуатации.

Напомним, по данным британской разведки, РФ могла перебросить в Беларусь гиперзвуковые ракеты "Кинжал" с МиГ-31К.

Ранее СМИ писали, что КНР обходит американские запреты на технологии в разработке гиперзвукового оружия.