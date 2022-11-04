Аналог російського "Кинжала": в КНР розробили нову авіаційну ракету (відео)

Наразі про ракету нічого невідомо, проте аналітики вважають, що вона може досягати гіперзвукової швидкості понад 6 100 км/год.

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У Китаї розробили нову аеробалістичну або гіперзвукову ракету для бомбардувальника H-6K. Про це повідомляє The War Zone.

Новинку було показано на бомбардуванні при приземленні в аеропорту Чжухай для участі у виставці Airshow China. Зовні ракета має схожість з різними іншими ракетами. Наприклад, з російською гіперзвуковою ракетою "Кинжал" або ж з балістичною ракетою 9М723 від "Іскандера". Також є подібність до китайської CM-401 ASBM, що може вказувати на створення версії повітряного базування боєприпасу. До цього ракета існувала в морській та наземній версії.

[ + – ] Ракета може досягати гіперзвукової швидкості

Загалом нині профіль ракети характерний для багатьох інших розробок. Характеристики нової ракети невідомі, але якщо цього CM-401, то її максимальна дальність польоту становить понад 290 км. За рахунок повітряного запуску ракети буде суттєво покращено її дальність. Кінцева швидкість ракети досягає 4 Махи (4 900 км/год). Якщо її запустити з літака, то вона може перевищити 5 Махів і вважатиметься гіперзвуковою.

[ + – ] Наземна версія ракети CM-401

Наразі немає підтвердження того, що ракета H-6K дійсно пов'язані із CM-401. Однак стає зрозуміло, що китайський H-6K (ліцензійна копія Ту-16) стає таким самим бортом, як і B-52 для США. Машиною з різноманітним арсеналом і тривалим терміном експлуатації.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, РФ могла перекинути в Білорусь гіперзвукові ракети "Кинжал" із МіГ-31К.

Раніше ЗМІ писали, що КНР обходить американські заборони на технології в розробці гіперзвукової зброї.