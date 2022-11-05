Первая волна не помогла: Путин готов продолжить мобилизацию для отправки россиян на войну — ISW

Аналитики уверены, что усилия Кремля воссоздать боеспособную армию сильно давят на экономику России и могут вызвать социальную напряженность.

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Президент России Владимир Путин создает условия для продолжения мобилизации. Это говорит о том, что частичная мобилизация не создала достаточных сил для достижения поставленных целей в Украине. Об этом сообщили аналитики из американского института изучения войны (ISW).

В новом отчете сказано, что глава Кремля подписал указы о распространении статуса военнослужащих на мужчин, проходящих службу в добровольческих формированиях, и об освобождении от мобилизации граждан, проходящих альтернативную службу.

Аналитики предположили, что Путин готовится продолжить тайную мобилизацию в России, пытаясь стимулировать добровольческую службу или устанавливая условия для мобилизации осужденных.

"Положения, разрешающие мобилизацию заключенных, также могут свидетельствовать о том, что Путин пытается упредить социальную напряженность, устанавливая условия для мобилизации осужденных вместо гражданских российских мужчин", — сказано в отчете.

Также аналитики ISW пишут, что российские чиновники и бизнес уже готовятся ко второй волне мобилизации. Так, модернизируются призывные пункты, готовятся списки подходящих мужчин.

"Указы Путина свидетельствуют о постоянных проблемах с формированием сил, которые преследовали всю российскую военную кампанию", — говорится в отчете.

Кроме того, аналитики сообщили, что усилия России по формированию вооруженных сил будут продолжать оказывать давление на российскую экономику и могут вызвать социальную напряженность.

"Обязывая платить мобилизованным и присваивая добровольцам статус военнослужащих, Кремль добавляет еще одно финансовое бремя к экономике России", — сообщили в ISW.

Ранее Фокус писал, что Путин теряет контроль над ближайшим окружением и сталкивается с крахом своего режима. По словам журналистов, различные силы в России вступили в противоборство. В качестве примера они привели предполагаемую отставку генерала ВС РФ Лапина, которого критиковали Кадыров и Пригожин.

Еще напомним, что журналисты рассказали, как ВСУ готовятся к бою с оккупантами за Херсон. Украинские солдаты считают, что плохо обученных российских мобилизованных отправляют вперед, "как ягнят на бойню".