Угроза кровавой битвы: журналисты рассказали, как ВСУ готовятся к бою с оккупантами за Херсон

Журналисты пишут, что украинские солдаты считают, что плохо обученных российских мобилизованных отправляют вперед, "как ягнят на бойню"

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Командир украинского мотострелкового подразделения по имени Олег рассказал, что россияне будут вынуждены покинуть Херсон во время зимы из-за погоды, логистических заторов и угрозы окружения. Об этом пишет издание Reuters.

Издание пишет, что ни он, ни его солдаты не думают, что оккупанты уйдут быстро. Его комментарии создают угрозу кровавой борьбы в ближайшие недели за контроль над Херсоном.

"Они будут продолжать сражаться. Они будут защищать свои позиции до тех пор, пока у них есть возможность это делать. Это будет тяжелый бой", — сказал Олег журналистам.

При этом проблемы со снабжением россиян, считает военный, усугубятся. Так, зимой на Днепре появятся льдины, что сделает возведение понтонных переправ очень проблематичным.

"Мобилизованные хороши для нас, потому что они вызывают панику. Паника заразна, как болезнь. Она распространяется", — сказал украинский военный.

По словам военных экспертов, взяв под контроль западный берег Днепра, украинские силы получат плацдарм для направления на оккупированный в 2014 году Крым. Также это будет политическим унижением для президента РФ Владимира Путина.

Старший офицер британской военной разведки в отставке Филип Ингрэм заявил, что это обойдется Путину как в политическом, так и в военном плане.

Кроме того, официальный представитель США на условиях анонимности заявил журналистам, что россияне уже начали "организованный поэтапный уход" с западного берега Днепра.

По словам американского чиновника, некоторые украинские солдаты считают, что плохо обученных российских мобилизованных отправляют вперед, "как ягнят на бойню", в то время как более опытные солдаты окапывают оборонительные рубежи.

Ранее Фокус сообщал, что в Европе у Путина появился поставщик запчастей для вооружений. Журналисты выяснили, что компании из Словакии занимались поставками товаров двойного назначения как в Россию, так и в Иран.

Также напомним, что Украина согласовала с США условия победы в войне против России. По словам главы Офиса президента, главным партнером Украины являются Соединенные Штаты Америки, которые полностью разделяют точку зрения Киева.

Еще сообщалось, что из-за иранских дронов Израиль начинает помогать обороне Украины. Применение ВС РФ иранских дронов-камикадзе заставило Израиль провести переоценку рисков и сдерживающих факторов.