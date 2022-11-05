Загроза кривавої битви: журналісти розповіли, як ЗСУ готуються до бою з окупантами за Херсон

Журналісти пишуть, що українські солдати вважають, що погано навчених російських мобілізованих відправляють уперед, "як ягнят на бійню"

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Командир українського мотострілецького підрозділу на ім'я Олег розповів, що росіяни будуть змушені залишити Херсон під час зими через погоду, логістичні затори та загрозу оточення. Про це пише видання Reuters.

Видання пише, що ні він, ні його солдати не думають, що окупанти підуть швидко. Його коментарі створюють загрозу кривавої боротьби у найближчі тижні за контроль над Херсоном.

"Вони продовжуватимуть битися. Вони захищатимуть свої позиції доти, доки мають можливість це робити. Це буде важкий бій", — сказав Олег журналістам.

При цьому проблеми із постачанням росіян, вважає військовий, посиляться. Так, узимку на Дніпрі з'являться крижини, що зробить зведення понтонних переправ дуже проблематичним.

"Мобілізовані добрі для нас, бо вони викликають паніку. Паніка заразна, як хвороба. Вона поширюється", — сказав український військовий.

За словами військових експертів, узявши під контроль західний берег Дніпра, українські сили отримають плацдарм для спрямування на окупований 2014 року Крим. Також це буде політичним приниженням для президента Володимира Путіна.

Старший офіцер британської військової розвідки у відставці Філіп Інгрем заявив, що це обійдеться Путіну як у політичному, так і у військовому плані.

Крім того, офіційний представник США на умовах анонімності заявив журналістам, що росіяни вже розпочали "організований поетапний відхід" із західного берега Дніпра.

За словами американського чиновника, деякі українські солдати вважають, що погано навчених російських мобілізованих відправляють уперед, "як ягнят на бійню", тоді як досвідченіші солдати обкопують оборонні рубежі.

Раніше Фокус повідомляв, що у Європі у Путіна з'явився постачальник запчастин для озброєнь. Журналісти з'ясували, що компанії зі Словаччини займалися постачанням товарів подвійного призначення як до Росії, так і до Ірану.

Також нагадаємо, що Україна погодила зі США умови перемоги у війні проти Росії. За словами глави Офісу президента, головним партнером України є Сполучені Штати Америки, які повністю поділяють думку Києва.

Ще повідомлялося, що через іранські дрони Ізраїль починає допомагати обороні України. Застосування ЗС РФ іранських дронів-камікадзе змусило Ізраїль провести переоцінку ризиків та факторів, що стримують.