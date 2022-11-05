"Ми нічого не вирішуємо": у Європі у Путіна з'явився постачальник запчастин для озброєнь, — ЗМІ

Журналісти з'ясували, що компанії зі Словаччини займалися постачанням товарів подвійного призначення як до Росії, так і до Ірану.

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, компанії зі Словаччини займалися постачанням до РФ та Ірану запчастин, які можна використовувати для виробництва зброї. Про це пише газета Denník N.

Повідомляється, що на початку жовтня іранський безпілотник Mohajer-6, який використовується російська армія, впав у море неподалік Одеси. Як виявилось, цей БПЛА був оснащений першокласним австрійським двигуном Rotax 912iS. Його застосовують для конструювання невеликих цивільних літаків.

Газета пише, що виробник Rotax відразу спростував інформацію про постачання двигунів до Ірану і почав розслідування.

Повідомляється, що 21 квітня митні органи Словаччини дозволили місцевій компанії з Прієвідзи експортувати до Ірану товар "Авіаційний двигун Rotax 912 для цивільних літаків типу DY-K103".

Також видання пише, що має список тисяч найменувань різних товарів, які словацькі митники пропустили відразу до Росії після початку повномасштабної війни в Україні. Усі їх можна використовувати важких видів озброєння. Серед них підшипники, двигуни, електроніка, обладнання для виробництва компонентів шин

"Основний висновок полягає в тому, що митники, мабуть, не перевіряли при підтвердженні вивезення, чи можуть товари також використовуватися для виробництва військової техніки — і, отже, вони є товарами подвійного призначення як цивільного, так і військового призначення", — сказано в матеріал.

Журналісти пишуть, що якби це були товари, які також можна було б використати у військових цілях, це могло бути порушенням санкцій Євросоюзу.

Раніше Фокус писав, що Україна погодила зі США умови перемоги у війні проти Росії. За словами глави Офісу президента, головним партнером України є Сполучені Штати Америки, які повністю поділяють думку Києва.

Ще нагадаємо, що у G7 відреагували на ракетний терор РФ в Україні. Представники "Великої сімки" назвали обстріл української цивільної інфраструктури військовими злочинами і пообіцяли притягнути Росію до відповідальності.

Також повідомлялося, що США анонсували нову військову допомогу Україні. США профінансують модернізацію 45 танків T-72, їх поставить Міноборони Чехії. А уряд Нідерландів поставить ще 45 танків.