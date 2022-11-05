"Мы ничего не решаем": в Европе у Путина появился поставщик запчастей для вооружений, — СМИ

Журналисты выяснили, что компании из Словакии занимались поставками товаров двойного назначения как в Россию, так и в Иран.

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После начала полномасштабного вторжения России в Украину, компании из Словакии занимались поставками в РФ и Иран запчастей, которые можно использовать для производства оружия. Об этом пишет газета Denník N.

Сообщается, что в начале октября иранский беспилотник Mohajer-6, которые используется российская армия, упал в море недалеко от Одессы. Как оказалось, этот БПЛА был оснащен первоклассным австрийским двигателем Rotax 912iS. Его применяют для конструирования небольших гражданских самолетов.

Газета пишет, что производитель Rotax сразу же опроверг информацию о поставках двигателей в Иран и начал расследование.

Сообщается, что21 апреля таможенные органы Словакии разрешили местной компании из Приевидзы экспортировать в Иран товар "Авиационный двигатель Rotax 912 для гражданских самолетов типа DY-K103".

Также издание пишет, что у него есть список тысяч наименований различных товаров, которые словацкие таможенники пропустили сразу в Россию после начала полномасштабной войны в Украине. Все их можно использовать для производства тяжелых видов вооружения. Среди них подшипники, двигатели, электроника, оборудование для производства компонентов шин

"Основной вывод заключается в том, что таможенники, видимо, не проверяли при подтверждении вывоза, могут ли товары также использоваться для производства военной техники — и, следовательно, являются ли они товарами двойного назначения как гражданского, так и военного назначения", — сказано в материале.

Журналисты пишут, что если бы это были товары, которые также можно было бы использовать в военных целях, это могло бы быть нарушением санкций Евросоюза.

Ранее Фокус писал, что Украина согласовала с США условия победы в войне против России. По словам главы Офиса президента, главным партнером Украины являются Соединенные Штаты Америки, которые полностью разделяют точку зрения Киева.

Еще напомним, что в G7 отреагировали на ракетный террор РФ в Украине. Представители "Большой семерки" назвали обстрелы украинской гражданской инфраструктуры военными преступлениями и пообещали притянуть Россию к ответственности.

Также сообщалось, что США анонсировали новую военную помощь Украине. США профинансируют модернизацию 45 танков T-72, их поставит Минобороны Чехии. А правительство Нидерландов поставит еще 45 танков.