Перша хвиля не допомогла: Путін готовий продовжити мобілізацію для відправки росіян на війну — ISW

Аналітики впевнені, що зусилля Кремля відтворити боєздатну армію сильно тиснуть на економіку Росії і можуть спричинити соціальну напруженість.

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Президент Росії Володимир Путін створює умови для продовження мобілізації. Це говорить про те, що часткова мобілізація не створила достатніх сил для досягнення поставленої мети в Україні. Про це повідомили аналітики з американського інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті сказано, що глава Кремля підписав укази про поширення статусу військовослужбовців на чоловіків, які проходять службу у добровільних формуваннях, та про звільнення від мобілізації громадян, які проходять альтернативну службу.

Аналітики припустили, що Путін готується продовжити таємну мобілізацію в Росії, намагаючись стимулювати добровільну службу або встановлюючи умови для мобілізації засуджених.

"Положення, що дозволяють мобілізацію ув'язнених, також можуть свідчити про те, що Путін намагається попередити соціальну напруженість, встановлюючи умови для мобілізації засуджених замість російських чоловіків", — сказано у звіті.

Також аналітики ISW пишуть, що російські чиновники та бізнес уже готуються до другої хвилі мобілізації. Так, модернізуються призовні пункти, готуються списки чоловіків.

"Укази Путіна свідчать про постійні проблеми з формуванням сил, які переслідували всю російську військову кампанію", — йдеться у звіті.

Крім того, аналітики повідомили, що зусилля Росії щодо формування збройних сил продовжуватимуть чинити тиск на російську економіку і можуть спричинити соціальну напруженість.

"Зобов'язуючи платити мобілізованим і надавати добровольцям статус військовослужбовців, Кремль додає ще один фінансовий тягар до економіки Росії", — повідомили в ISW.

Раніше Фокус писав, що Путін втрачає контроль над найближчим оточенням і стикається з крахом свого режиму. За словами журналістів, різні сили в Росії вступили у протиборство. Як приклад вони навели передбачувану відставку генерала ЗС РФ Лапіна, якого критикували Кадиров та Пригожин.

Ще нагадаємо, що журналісти розповіли, як ЗСУ готуються до бою з окупантами за Херсон. Українські солдати вважають, що погано навчених російських мобілізованих відправляють уперед, "як ягнят на бійню".