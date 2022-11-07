Уже в Сингапуре: РФ вывела из Средиземного моря ведущие корабли Тихоокеанского флота (фото)

Три российских корабля во главе с флагманом ракетным крейсером "Варяг" со 2 февраля ждали разрешения на проход в Черное море. Они должны были атаковать Украину.

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Россия вывела из Средиземного моря три корабля на место базирования во Владивостоке. Об этом сообщает проект Straits Sights, который отслеживает проход кораблей в Сингапурском и Джохорском проливах.

Авторы проекта сфотографировали три российских военных корабля, проходящих через Сингапурский пролив:

большой десантный корабль "Адмирал Трибуц"

флагман Тихоокеанского флота ракетный крейсер "Варяг"

танкер "Борис Бутома"

Судна были сфотографированы 6 ноября. Как пишет руководитель проекта Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко, судна простояли в Средиземном море со 2 февраля. Они должны были зайти в Черное море и атаковать украинские берега.

[ + – ] БДК "Адмирал Трибуц"

Примечательно, что на части кораблей нанесены отметки "Z" и "V".

[ + – ] Отметка V на российском судне

Как пишет Defense Express, эти корабли обеспечивали прикрытие российской группировки в Сирии, а также были ядром кораблей Черноморского флота РФ. На фоне ввода авианосной ударной группировки из США во главе с USS George H. W. Bush, РФ фактически нечего противопоставить в Средиземном море.

Напомним, в начале февраля РФ планировала сформировать 12 больших десантных кораблей, которые должны были принять участие во вторжении с берега Черного и Азовского морей.

4 ноября в Средиземное море зашла ядерная подлодка США с 24 межконтинентальными ракетами с дальностью удара до 18 тысяч километров.