Вже у Сінгапурі: РФ вивела із Середземного моря провідні кораблі Тихоокеанського флоту (фото)

Три російські кораблі на чолі з флагманом ракетним крейсером "Варяг" з 2 лютого чекали дозволу на прохід у Чорне море. Вони мали атакувати Україну.

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Росія вивела із Середземного моря три кораблі на місце базування у Владивостоці. Про це повідомляє проєкт Straits Sights, який відстежує прохід кораблів у Сінгапурській та Джохорській протоках.

Автори проєкту сфотографували три російські військові кораблі, що проходили через Сінгапурську протоку:

великий десантний корабель "Адмірал Трибуц"

флагман Тихоокеанського флоту ракетний крейсер "Варяг"

танкер "Борис Бутома"

Судна сфотографовані 6 листопада. Як пише керівник проєкту Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, судна простояли у Середземному морі з 2 лютого. Вони мали зайти до Чорного моря та атакувати українські береги.

[ + – ] ВДК "Адмірал Трибуц"

Примітно, що на частини кораблів нанесені позначки "Z" і "V".

[ + – ] Позначка "V" на російському судні

Як пише Defense Express, ці кораблі забезпечували прикриття російського угрупування у Сирії, а також були ядром кораблів Чорноморського флоту РФ. На тлі введення авіаносного ударного угруповання зі США на чолі з USS George HW Bush, РФ фактично нічого протиставити в Середземному морі.

Нагадаємо, на початку лютого РФ планувала сформувати 12 великих десантних кораблів, які мали взяти участь у вторгненні з берега Чорного та Азовського морів.

4 листопада в Середземне море зайшов ядерний підводний човен США з 24 міжконтинентальними ракетами з дальністю удару до 18 тисяч кілометрів.