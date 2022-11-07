Вже у Сінгапурі: РФ вивела із Середземного моря провідні кораблі Тихоокеанського флоту (фото)
Три російські кораблі на чолі з флагманом ракетним крейсером "Варяг" з 2 лютого чекали дозволу на прохід у Чорне море. Вони мали атакувати Україну.
Росія вивела із Середземного моря три кораблі на місце базування у Владивостоці. Про це повідомляє проєкт Straits Sights, який відстежує прохід кораблів у Сінгапурській та Джохорській протоках.
Автори проєкту сфотографували три російські військові кораблі, що проходили через Сінгапурську протоку:
- великий десантний корабель "Адмірал Трибуц"
- флагман Тихоокеанського флоту ракетний крейсер "Варяг"
- танкер "Борис Бутома"
Судна сфотографовані 6 листопада. Як пише керівник проєкту Інституту Чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко, судна простояли у Середземному морі з 2 лютого. Вони мали зайти до Чорного моря та атакувати українські береги.
Примітно, що на частини кораблів нанесені позначки "Z" і "V".
Як пише Defense Express, ці кораблі забезпечували прикриття російського угрупування у Сирії, а також були ядром кораблів Чорноморського флоту РФ. На тлі введення авіаносного ударного угруповання зі США на чолі з USS George HW Bush, РФ фактично нічого протиставити в Середземному морі.
Нагадаємо, на початку лютого РФ планувала сформувати 12 великих десантних кораблів, які мали взяти участь у вторгненні з берега Чорного та Азовського морів.
4 листопада в Середземне море зайшов ядерний підводний човен США з 24 міжконтинентальними ракетами з дальністю удару до 18 тисяч кілометрів.