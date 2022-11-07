Минус $11 млн: ВСУ в Херсонской области сбили российский штурмовик Су-25, — Воздушные силы

Военный самолет предназначен для поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

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Бойцам Вооруженных сил Украины удалось сбить российский штурмовик Су-25 в небе над Херсонской областью. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В ведомстве рассказали, что Су-25 был уничтожен утром 7 ноября. Штурмовик был атакован подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады.

"7 ноября, около 09:30 часов, в Херсонской области подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" сбит российский штурмовик Су-25", — сказано в сообщении.

Что известно о Су-25?

Су-25 — штурмовик советского производства, который есть на вооружении Минобороны РФ. Он является бронированным дозвуковым военным самолетом. Штурмовик предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Стоимость одного Су-25 составляет приблизительно $11 млн.

Напомним, 25 октября в разведке Британии сообщали, что РФ потеряла 25% своих вертолетов Ка-52 на войне с Украиной. Таким образом было уничтожено как минимум 23 воздушных судна ВС РФ такого типа. Кроме того, это почти половина от общих потерь вертолетов на войне в Украине.

7 сентября ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25 под Балаклеей Харьковской области. Согласно данным FlightGlobal, на конец 2021 года Воздушно-космические силы РФ имели 192 самолета Су-25.

15 июля в СБУ рассказали, что украинские бойцы поразили два Су-25 в Запорожской области. Тогда вражеские самолеты пытались атаковать украинские позиции, однако по ним были нанесены удары из ПЗРК.