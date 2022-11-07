Мінус $11 млн: ЗСУ на Херсонщині збили російський штурмовик Су-25, — Повітряні сили

Військовий літак призначений для підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово в будь-яких метеоумовах.

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Бійцям Збройних сил України вдалося збити російський штурмовик Су-25 у небі над Херсонською областю. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

У відомстві розповіли, що Су-25 було знищено вранці 7 листопада. Штурмовик був атакований підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади.

"7 листопада, близько 09:30, у Херсонській області підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" збитий російський штурмовик Су-25", — сказано в повідомленні.

Що відомо про Су-25?

Су-25 — штурмовик радянського виробництва, який є на озброєнні Міноборони РФ. Він є броньованим дозвуковим військовим літаком. Штурмовик призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово в будь-яких метеоумовах. Вартість одного Су-25 становить приблизно $11 млн.

Нагадаємо, 25 жовтня у розвідці Британії повідомляли, що РФ втратила 25% своїх гелікоптерів Ка-52 на війні з Україною. У такий спосіб було знищено щонайменше 23 повітряні судна ЗС РФ такого типу. Крім того, це майже половина від загальних втрат гелікоптерів на війні в Україні.

7 вересня ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25 під Балаклією Харківської області. За даними FlightGlobal, на кінець 2021 року Повітряно-космічні сили РФ мали 192 літаки Су-25.

15 липня в СБУ розповіли, що українські бійці вразили два Су-25 у Запорізькій області. Тоді ворожі літаки намагалися атакувати українські позиції, проте по них було завдано ударів із ПЗРК.