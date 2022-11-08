У Путина зависимость от наемников Пригожина и Кадырова, — ISW

Фракция силовиков, по мнению аналитиков, с каждым днем усиливает свое влияние в Кремле, продвигая личные интересы в России и на оккупированных территориях Украины.

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Президент России Владимир Путин является зависимым от наемников, которыми руководят владелец частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина и главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны ISW от 7 ноября.

Аналитики отмечают, что фракция силовиков с каждым днем усиливает свое влияние в Кремле, продвигая свои личные интересы в РФ и на оккупированных территориях Украины.

В своем отчете ISW привел в пример недавние события, в которых фигурировал глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин. Специалисты напомнили, что олигарх не только открыл масштабные вербовочные пункты в Курской и Белгородской областях, но и начал заниматься созданием оборонительной линии в приграничных с Украиной регионах. Пригожин, как считает ISW, пытается укрепить свою базу власти в России, ориентированную на "Вагнер", одновременно подрывая единые российские операции на оккупированных украинских территориях.

Отдельно аналитики приводят в пример главу Чечни Рамзана Кадырова, входящего во фракцию силовиков, который пытается получить возможности для личного бизнеса на фоне российского вторжения в Украину.

"Кадыров и его полевые командиры развивают бизнес-сети на оккупированных территориях. Кадыров ведет себя в соответствии с Пригожиным, рекламируя призыв в свои подразделения и расшатывая ВС РФ. И Пригожин, и Кадыров остаются независимыми фигурами в России из-за зависимости Путина от их сил в Украине. Российские журналисты часто спрашивают Пригожина о его амбициях в отношении Кремля, что, показывает, что он создал в обществе представление о своем возможном приходе к власти. Такие обсуждения расходятся с позиционированием Путиным себя как единственного жизнеспособного лидера для России на протяжении десятилетий", — подытожили американские аналитики в своем новом отчете.

Стоит отметить, что о росте влияния Евгения Пригожина в Кремле еще в конце октября писало издание The Washington Post. По данным журналистов, глава ЧВК "Вагнер" открыто критикует руководство Минобороны России, что свидетельствует о шатком положении оборонного истеблишмента в РФ.

Также сообщалось, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил, что Россия пытается вмешаться в выборы США.