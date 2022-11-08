У Путіна залежність від найманців Пригожина та Кадирова — ISW

Фракція силовиків, на думку аналітиків, із кожним днем посилює свій вплив у Кремлі, просуваючи особисті інтереси у Росії та на окупованих територіях України.

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Президент Росії Володимир Путін є залежним від найманців, якими керують власник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин і голови Чечні Рамзана Кадирова. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни ISW від 7 листопада.

Аналітики зазначають, що фракція силовиків із кожним днем посилює свій вплив у Кремлі, просуваючи свої особисті інтереси в РФ та на окупованих територіях України.

У своєму звіті ISW навів приклад нещодавних подій, в яких фігурував голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин. Фахівці нагадали, що олігарх не лише відкрив масштабні вербувальні пункти в Курській та Бєлгородській областях, а й почав займатися створенням оборонної лінії у прикордонних з Україною регіонах. Пригожин, як вважає ISW, намагається зміцнити свою владну базу в Росії, орієнтовану на "Вагнер", одночасно підриваючи єдині російські операції на окупованих українських територіях.

Окремо аналітики наводять як приклад голову Чечні Рамзана Кадирова, який входить до фракції силовиків, який намагається отримати можливості для особистого бізнесу на тлі російського вторгнення в Україну.

"Кадиров і його польові командири розвивають бізнес-мережі на окупованих територіях. Кадиров поводиться відповідно до Пригожина, рекламуючи призов до своїх підрозділів і розхитуючи ЗС РФ. І Пригожин, і Кадиров залишаються незалежними фігурами в Росії через залежність Путіна від їхніх сил в Україні. Російські журналісти часто запитують Пригожина про його амбіції щодо Кремля, що показує, що він створив у суспільстві уявлення про свій можливий прихід до влади. Такі обговорення розходяться з позиціонуванням Путіним себе як єдиного життєздатного лідера для Росії протягом десятиліть", — підсумували американські аналітики у своєму новому звіті.

Варто зазначити, що про зростання впливу Євгена Пригожина в Кремлі ще наприкінці жовтня писало видання The Washington Post. За даними журналістів, голова ПВК "Вагнер" відкрито критикує керівництво Міноборони Росії, що свідчить про хитке становище оборонного істеблішменту в РФ.

Також повідомлялося, що голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин підтвердив, що Росія намагається втрутитися у вибори США.