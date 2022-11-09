Готовимся к зиме: Британия предоставит ВСУ 12 тыс. зимних спальников и 150 палаток

Также Украина получит до середины декабря 25 тыс. комплектов зимней одежды, в дополнение к 7 тыс. комплектам, которые получат находящиеся в Британии украинские военные.

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Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон предоставит для нужд ВСУ новый пакет военной помощи, необходимых в зимних условиях. В него войдут 12 000 единиц зимних наборов для сна и 150 палаток с обогревом. Об этом сообщил корреспондент "Укринформ".

По словам главы Минобороны, это снаряжение позволит украинским бойцам эффективно вести боевые действия в течение следующих несколько месяцев.

"Вместе с учебной программой и предоставлением летальной помощи, это демонстрирует нашу приверженность обеспечению того, что обычный украинский солдат — хорошо обученный и качественно обеспеченный, и имеет высокие шансы бороться и определять собственное будущее", — заявил Уоллес.

Помимо этого Украина получит 25 тысяч комплектов зимней одежды до середины декабря. В офисе премьер-министра уточнили, что комплекты зимней одежды будут предоставлен в дополнение к 7 тысячам комплектов, которые получат украинские военнослужащие, находящиеся на обучении в Великобритании.

Ранее сообщалось, что по информации журналистов издания Times, Великобритания рискует остаться без своих противотанковых средств, поскольку около половины запасов ракет NLAW было поставлено в Украину. В свою очередь британские министры не подписали контракт на замену тысячам ракет, которые уехали в Украину.

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил о непоколебимой поддержке Украины со стороны Соединенного Королевства. В свою очередь глава государства пригласил британского премьера посетить Украину.