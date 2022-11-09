Готуємося до зими: Британія надасть ЗСУ 12 тис. зимових спальників і 150 наметів

Також Україна отримає до середини грудня 25 тис. комплектів зимового одягу, на додаток до 7 тис. комплектів, які отримають українські військові, котрі перебувають у Британії.

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Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Лондон надасть для потреб ЗСУ новий пакет військової допомоги, необхідних у зимових умовах. До нього увійдуть 12 000 одиниць зимових наборів для сну та 150 наметів з обігрівом. Про це повідомив кореспондент "Укрінформу".

За словами глави Міноборони, це спорядження дозволить українським бійцям ефективно вести бойові дії протягом наступних кількох місяців.

"Разом із навчальною програмою і наданням летальної допомоги, це демонструє нашу відданість забезпеченню того, що звичайний український солдат — добре навчений і якісно забезпечений, і має високі шанси боротися та визначати власне майбутнє", — заявив Воллес.

Крім цього, Україна отримає 25 тисяч комплектів зимового одягу до середини грудня. В офісі прем'єр-міністра уточнили, що комплекти зимового одягу будуть надані на додаток до 7 тисяч комплектів, які отримають українські військовослужбовці, котрі перебувають на навчанні у Великій Британії.

Раніше повідомлялося, що, за інформацією журналістів видання Times, Велика Британія ризикує залишитися без своїх протитанкових засобів, оскільки майже половина запасів ракет NLAW були поставлені в Україну. Зі свого боку, британські міністри не підписали контракт на заміну тисячам ракет, які поїхали в Україну.

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським заявив про непохитну підтримку України з боку Сполученого Королівства. Зі свого боку, глава держави запросив британського прем'єра відвідати Україну.