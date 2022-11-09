РФ давит на международное сообщество, чтобы заставить Украину начать переговоры, — ГУР

В украинской разведке считают, что переговоры с Москвой опасны для Киева, ведь если сейчас не освободить оккупированные регионы, то в дальнейшем РФ захочет захватить другие украинские территории.

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Заявляя о планах Украины якобы применить "грязную бомбу", Россия давит на международное сообщество, чтобы заставить Киев сесть за стол переговоров. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью итальянскому изданию La Republica.

"Это подготовленная на высоком уровне информационная кампания, очень тревожная. Она напоминает мне позицию России по применению химоружия в Сирии и Ливии", — отметил он.

Скибицкий рассказал, что, чтобы опровергнуть заявления РФ, Украина приглашает представителей МАГАТЭ для инспекции всех ядерных объектов, в том числе Чернобыль, где в советское время производился плутоний для военных нужд.

"Цель кампании — оказывать давление на международное сообщество, чтобы заставить нас вести переговоры. Это их старый подход: когда они больше не знают, что делать, они поднимают вопрос о ядерном и химическом оружии", — заявил Вадим Скибицкий.

Он также отметил, что переговоры с Москвой являются опасными для Киева. По его словам, если сейчас не освободить оккупированные регионы, то в дальнейшем РФ захочет захватить другие украинские территории.

"После Минских соглашений что произошло? Короткий период мира, а затем полномасштабная агрессия. Если мы оставим Донбасс, Крым, Херсон и Запорожье, эти регионы станут плацдармами для дальнейшей эскалации, который укажет на Киев и Одессу", — сказал представить ГУР.

Напомним, 8 ноября в МИД РФ заявили, что готовы начать мирные переговоры с Украиной без предварительных условий. В ведомстве заявили, что ожидает от Киева доброй воли в этом вопросе.

В СМИ также появилась информация, что Ватикан предложил свою территорию для переговоров Украины и России и готов стать посредником двух стран.

7 ноября советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина не отказывается от диалога с РФ. Однако для этого ВС РФ должны выйти на международно признанные границы и перестать обстреливать украинские территории.