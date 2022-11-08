Готов стать посредником: Ватикан предложил свою территорию для переговоров Украины и РФ, — СМИ

По информации журналистов, в Ватикане также призывают другие стороны сесть за стол переговоров. В частности, речь идет о США и Европейском Союзе.

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Ватикан предложил свою территорию в качестве нейтрального места для проведения будущих мирных переговоров Украины и России для окончания военных действий. Также центральный орган Католической церкви готов выступить посредником двух стран. Об этом сообщает итальянское издание La Stampa.

По информации журналистов, в Ватикане также призывают другие стороны сесть за стол переговоров. В частности, речь идет о США и Европейском Союзе.

В издании отмечают, что о таких предложениях стало известно после встречи папы Римского Франциска и президента Франции Эммануэля Макрона, которая состоялась 24 октября.

Напомним, 8 ноября Макрон заявил, что переговоры между Украиной и Россией должны возобновиться. Однако время и условия для этого должен выбрать Киев.

В свою очередь советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Украина готова сесть за стол переговоров, однако для этого РФ должна вывести свои войска на международно признанные границы и перестать обстреливать украинские территории.

6 ноября папа Римский Франциск сказал, что любит и россиян, и украинцев. Он отметил, что его поражает жесткость российских наемников и солдат, с которой те действуют на войне в Украине. Однако он не считает, что жестокость присуща русским и назвал их великим народом.

Ранее, 26 октября росСМИ сообщали, что папа Римский предложил Путину и Зеленскому провести переговоры в Ватикане. Также понтифик выступает за проведение через время в своей резиденции большой конференцию по безопасности Европы.