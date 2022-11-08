Готовий стати посередником: Ватикан запропонував свою територію для переговорів України та РФ, — ЗМІ

За інформацією журналістів, у Ватикані також закликають інші сторони сісти за стіл переговорів. Зокрема, йдеться про США та Європейський Союз.

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Ватикан запропонував свою територію як нейтральне місце для проведення майбутніх мирних переговорів України та Росії для закінчення воєнних дій. Також центральний орган Католицької церкви готовий стати посередником двох країн. Про це повідомляє італійське видання La Stampa.

За інформацією журналістів, у Ватикані також закликають інші сторони сісти за стіл переговорів. Зокрема, йдеться про США та Європейський Союз.

У виданні зазначають, що про такі пропозиції стало відомо після зустрічі папи Римського Франциска та президента Франції Емманюеля Макрона, яка відбулася 24 жовтня.

Нагадаємо, 8 листопада Макрон заявив, що переговори між Україною та Росією мають відновитися. Однак час та умови для цього має обрати Київ.

Зі свого боку радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна готова сісти за стіл переговорів, однак для цього РФ має вивести свої війська на міжнародно визнані кордони та перестати обстрілювати українські території.

6 листопада папа Римський Франциск сказав, що любить і росіян, і українців. Він зазначив, що його вражає жорсткість російських найманців і солдат, з якими ті діють на війні в Україні. Однак він не вважає, що жорстокість властива росіянам і назвав їх великим народом.

Раніше, 26 жовтня, росЗМІ повідомляли, що папа Римський запропонував Путіну та Зеленському провести переговори у Ватикані. Також понтифік виступає за проведення через час у своїй резиденції велику конференцію з безпеки Європи.