РФ тисне на міжнародне співтовариство, щоб змусити Україну розпочати переговори, — ГУР

В українській розвідці вважають, що переговори з Москвою є небезпечними для Києва, адже якщо зараз не звільнити окуповані регіони, то надалі РФ захоче захопити інші українські території.

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Заявляючи про плани України нібито застосувати "брудну бомбу", Росія тисне на міжнародне співтовариство, щоб змусити Київ сісти за стіл переговорів. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю італійському виданню La Republica.

"Це підготовлена на високому рівні інформаційна кампанія, дуже тривожна. Вона нагадує мені позицію Росії щодо застосування хімзброї в Сирії та Лівії", — зазначив він.

Скібіцький розповів, що щоб спростувати заяви РФ, Україна запрошує представників МАГАТЕ для інспекції всіх ядерних об'єктів, зокрема Чорнобиль, де за радянських часів вироблявся плутоній для військових потреб.

"Мета кампанії — тиснути на міжнародне співтовариство, щоб змусити нас вести переговори. Це їхній старий підхід: коли вони більше не знають, що робити, вони порушують питання про ядерну та хімічну зброю", — заявив Вадим Скібіцький.

Він також зазначив, що переговори з Москвою є небезпечними для Києва. За його словами, якщо зараз не визволити окуповані регіони, то надалі РФ захоче захопити інші українські території.

"Після Мінських угод що сталося? Короткий період миру, а потім повномасштабна агресія. Якщо ми залишимо Донбас, Крим, Херсон і Запоріжжя, ці регіони стануть плацдармами для подальшої ескалації, яка вкаже на Київ та Одесу", — сказав ГУР.

Нагадаємо, 8 листопада в МЗС РФ заявили, що готові розпочати мирні переговори з Україною без попередніх умов. У відомстві заявили, що очікують від Києва доброї волі у цьому питанні.

У ЗМІ також з'явилася інформація, що Ватикан запропонував свою територію для переговорів України та Росії та готовий стати посередником двох країн.

7 листопада радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що Україна не відмовляється від діалогу з РФ. Однак для цього ЗС РФ мають вийти на міжнародно визнані кордони та перестати обстрілювати українські території.