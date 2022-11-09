Россия не может найти чиновников для органов власти в оккупированных регионах Украины, – СМИ

Местные жители с опытом работы на захваченных территориях не хотят становиться коллаборантами. В итоге Москва вынуждена искать на эти должности граждан РФ, готовых выехать в Херсонскую и Запорожскую области, где идут бои.

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За месяц после проведения псевдореферендумов Россия столкнулась с серьезными трудностями при поиске чиновников для так называемых "органов власти" на оккупированных территориях Украины. Издание "Верстка" проанализировала, кто все-таки занимает должности в пророссийских администрациях в захваченных регионах.

В российском едином реестре юрлиц (ЕГРЮЛ) до сих пор нет ни одной администрации оккупированных регионов. В оккупированной Херсонской и Запорожской областях местные жители не готовы становиться коллаборантами и работать на страну-агрессор. В итоге Москва вынуждена искать на эти должности граждан РФ.

На учет в Федеральную налоговую службу (ФНС) РФ из украинских регионов пока встали только судебные приставы, управления казначейств и налоговики.

Так, "администрация" Херсонской области, перемещенная на левый берег Днепра, до сегодняшнего дня состояла всего из семи чиновников: "губернатора" Владимира Сальдо, его "заместителей" Виталия Булюка, Кирилла Стремоусова, Игоря Семенчева, Аслана Арсанукаева, Сергея Черевко, а также "зампредседателя совета министров" Екатерины Губаревой. После сегодняшней гибели Стремоуса в ДТП их осталось шестеро.

Аналогичная ситуация и в Запорожской области. На сайте "администрации" указано всего три человека, включая "губернатора" Евгения Балицкого, "коменданта" Бердянска Дмитрия Рыжкова и "заместителя главы области по ЖКХ" Михаила Грицая.

"Администраций" в Херсоне и Запорожье не существует даже по российским законам

Тем не менее обе так называемые "администрации" де-юре не существуют даже в России, которая их и создала. По российскому законодательству, любая организация должна зарегистрироваться в ФНС и получить государственный регистрационный номер. Это касается, в том числе, парламентов, судов и силовые органы страны.

Но в захваченных Херсонской и Запорожской областях до сих пор нет ни "парламентов", ни "управлений МВД", ни "судов". Есть только судебные приставы.

Но даже на такие должности приходится вывозить людей из России. Как считает украинской политолог Владимир Фесенко, в Кремле переоценили желание украинцев "броситься в объятия" РФ.

"Причиной таких назначений является малое количество потенциальных коллаборантов. И даже местные, готовые адаптироваться к оккупации, понимали, что это будет рискованно, поэтому они не торопились сотрудничать с россиянами", — прокомментировал он ситуацию изданию.

Как отмечает "Верстка", общая тенденция в захваченных украинских регионах — "чиновниками" становятся люди без соответствующего опыта. Как это произошло, к примеру, с созданными там "инспекциями ФНС".

Низкий качественный уровень коллаборантов очевиден, подчеркивает Фесенко. По его словам, там действительно есть Владимир Сальдо, который был мэром Херсона, и экс-нардеп Евгений Балицкий, у которых есть соответствующий опыт.

"Но основная масса [людей], которые сотрудничали с российскими властями, это были маргиналы с низкими моральными качествами", –– резюмировал политолог.

Напомним, о том, что оккупационная администрация Херсона перебирается на левый берег Днепра, стало известно еще 19 октября. Позже пособники россиян официально подтвердили эту информацию.

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