Росія не може знайти чиновників для органів влади в окупованих регіонах України, – ЗМІ

Місцеві жителі з досвідом роботи на захоплених територіях не хочуть ставати колаборантами. У результаті Москва змушена шукати на ці посади громадян РФ, які готові виїхати до Херсонської та Запорізької областей, де йдуть бої.

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За місяць після проведення псевдореферендумів Росія зіткнулася із серйозними труднощами під час пошуку чиновників для так званих "органів влади" на окупованих територіях України. Видання "Верстка" проаналізувала, хто таки обіймає посади в проросійських адміністраціях у захоплених регіонах.

У російському єдиному реєстрі юросіб (ЄДРЮО) досі немає жодної адміністрації окупованих регіонів. В окупованій Херсонській та Запорізькій областях місцеві жителі не готові ставати колаборантами та працювати на країну-агресорку. У результаті Москва змушена шукати на ці посади громадяни РФ.

На облік у Федеральну податкову службу (ФПС) РФ з українських регіонів поки стали лише судові пристави, управління казначейств та податківці.

Так, "адміністрація" Херсонської області, переміщена на лівий берег Дніпра, до сьогодні складалася всього з семи чиновників: "губернатора" Володимира Сальдо, його "заступників" Віталія Булюка, Кирила Стремоусова, Ігоря Семенчева, Аслана Арсанукаєва, Сергія Черевка, "заступниці голови ради міністрів" Катерини Губарєвої. Після сьогоднішньої загибелі Стремоуса у ДТП їх залишилося шестеро.

Аналогічна ситуація й у Запорізькій області. На сайті "адміністрації" вказано лише три особи, включаючи "губернатора" Євгена Балицького, "коменданта" Бердянська Дмитра Рижкова та "заступника голови області з ЖКГ" Михайла Грицая.

"Адміністрацій" у Херсоні та Запоріжжі не існує навіть за російськими законами

Проте обидві так звані "адміністрації" де-юре не існують навіть у Росії, яка їх і створила. За російським законодавством, будь-яка організація має зареєструватися у ФПС та отримати державний реєстраційний номер. Це стосується, зокрема, парламентів, судів та силових органів країни.

Але у захоплених Херсонській та Запорізькій областях досі немає ні "парламентів", ні "управлінь МВС", ні "судів". Є лише судові пристави.

Але навіть на такі посади доводиться вивозити людей із Росії. Як вважає український політолог Володимир Фесенко, у Кремлі переоцінили бажання українців "кинутися в обійми" РФ.

"Причиною таких призначень є мала кількість потенційних колаборантів. І навіть місцеві, які готові адаптуватися до окупації, розуміли, що це буде ризиковано, тому вони не поспішали співпрацювати з росіянами", — прокоментував він виданню.

Як зазначає "Верстка", загальна тенденція у захоплених українських регіонах — "чиновниками" стають люди без відповідного досвіду. Як це сталося, наприклад, зі створеними там "інспекціями ФПС".

Низький якісний рівень колаборантів очевидний, наголошує Фесенко. За його словами, там справді є Володимир Сальдо, який був мером Херсона, та екснардеп Євген Балицький, які мають відповідний досвід.

"Але основна маса [людей], які співпрацювали з російською владою, це були маргінали з низькими моральними рисами", — резюмував політолог.

Нагадаємо, що окупаційна адміністрація Херсона перебирається на лівий берег Дніпра, стало відомо ще 19 жовтня. Пізніше посібники росіян офіційно підтвердили цю інформацію.

Раніше Фокус писав, що ЗС РФ будують нову лінію оборони під Мелітополем, очікуючи на прорив ЗСУ в Крим.