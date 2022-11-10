"У россиян реальные проблемы", - Байден об отводе российских войск из Херсона

По словам американского лидера, в России не решались объявить об отступлении из Херсонского направления до тех пор, пока в США не закончились выборы.

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что отступление российских войск из правого берега Днепра говорит о проблемах в Вооруженных силах Российской Федерации. Об этом он рассказал во время брифинга.

Журналисты поинтересовались у президента Байдена, является ли решение российской стороны об отводе войск из Херсона переломным моментом в российско-украинской войне.

В ответ на это, Джо Байден отметил, что Вашингтону было заранее известно о том, что российские войска готовятся к выходу из правого берега Херсонской области. Однако в Кремле решились заявить об отступлении только после того, как в США прошли выборы в Конгресс. По мнению Байдена, это говорит о наличии "реальных проблем" в армии РФ.

У президента США также спросили, может ли освобождение Херсона стать отправной точкой для переговоров между Россией и Украиной. По словам американского лидера, Вашингтону еще предстоит выяснить, согласятся ли в Украине пойти на компромисс с РФ. Джо Байден подчеркнул, что благодаря отступлению армии России из правого берега Херсона у обеих сторон конфликта появится возможность откалибровать свои позиции за время зимнего периода.

Во время брифинга президент США также уведомил о своем намерении посетить саммит стран "Большой двадцатки", который пройдет 15-16 ноября в Индонезии.

"Я собираюсь посетить саммит G20. Мне сообщили, что президент РФ Владимир Путин вряд ли будет там, а другие мировые лидеры собираются там присутствовать. И у нас будет возможность увидеть, какими могут быть следующие шаги", — сказал журналистам Джо Байден.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев к сдержанной реакции на освобождение правого берега Днепра.

Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал о роли западного оружия в освобождении Херсонской области.

Также Фокус писал о том, что российские военные роют траншеи на границе Крымского полуострова и Херсонской области.