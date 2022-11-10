"У росіян реальні проблеми", — Байден про відведення російських військ із Херсона

За словами американського лідера, у Росії не наважувалися оголосити про відступ із Херсонського напряму доти, доки у США не закінчилися вибори.

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Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден заявив, що відступ російських військ із правого берега Дніпра говорить про проблеми у Збройних силах Російської Федерації. Про це він розповів під час брифінгу.

Журналісти поцікавилися у президента Байдена, чи є рішення російської сторони про відведення військ із Херсона переломним моментом у російсько-українській війні.

У відповідь на це Джо Байден зазначив, що Вашингтону було наперед відомо про те, що російські війська готуються до виходу з правого берега Херсонської області. Однак у Кремлі наважилися заявити про відступ лише після того, як у США відбулися вибори до Конгресу. На думку Байдена, це говорить про наявність "реальних проблем" в армії РФ.

У президента США також запитали, чи звільнення Херсона може стати відправною точкою для переговорів між Росією та Україною. За словами американського лідера, Вашингтон ще має з'ясувати, чи погодяться в Україні піти на компроміс з РФ. Джо Байден підкреслив, що завдяки відступу армії Росії з правого берега Херсона в обох сторін конфлікту з'явиться можливість калібрувати свої позиції за час зимового періоду.

Під час брифінгу президент США також повідомив про намір відвідати саміт країн "Великої двадцятки", який пройде 15-16 листопада в Індонезії.

"Я збираюся відвідати саміт G20. Мені повідомили, що президент РФ Володимир Путін навряд чи буде там, а інші світові лідери збираються там бути присутніми. І ми матимемо можливість побачити, якими можуть бути наступні кроки", — сказав журналістам Джо Байден.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав українців до стриманої реакції на визволення правого берега Дніпра.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг розповів про роль західної зброї у звільненні Херсонської області.

Також Фокус писав про те, що російські військові риють траншеї на кордоні Кримського півострова та Херсонської області.