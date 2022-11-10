Жена Арестовича рассказала, когда закончится война в Украине (видео)

Анастасия с улыбкой заявила, что все, что она знает, можно увидеть в эфирах Фейгин LIVE c участием Алексея Арестовича.

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Супруга советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, Анастасия, дала интервью журналистке Анне Олицкой в программе "Без комплексов!" Во время беседы госпожа Арестович поделилась своими прогнозами относительно окончания войны в Украине.

Олицкая рассказала, что когда она договаривалась с женой Арестовича об интервью, Анастасия попросила не откладывать запись программы, потому что существует угроза ракетных атак и "дальше легче не будет". В связи с этим ведущая попросила Арестович поделиться своим мнением относительно того, когда же все-таки закончится война в Украине.

На это Анастасия с улыбкой ответила, что все, что она знает — это информация из предыдущего выпуска программы Фейгин LIVE c участием Арестовича.

"Все что я знаю — из предыдущего выпуска Фейгина и Арестовича. Когда она закончится? Я надеюсь, что она закончится следующим летом", — сказала Анастасия.

Супруга советника также прокомментировала критику, которая звучит в адрес Арестовича, относительно его военной аналитики. По словам Анастасии, она никогда не поддерживает позицию критикующих, поскольку хейтеры не критикуют конструктивно. Вместе с тем она объяснила слова своего супруга, который говорил об окончании военных действий в Украине в течение "двух-трех недель".

"Дело в том, что он говорил "две-три недели" по отношению к каким-то фазам, и может быть там и звучала фраза "закончится война", но вот он говорит — вот эта фаза продлится две-три недели. Как правило эти фазы, плюс-минус так и длятся", — пояснила Анастасия.

Напомним, Анастасия Арестович призналась, как муж сделал ей предложение. По ее словам, всего через две недели знакомства женщине предложили перейти на новый уровень отношений, а предложение Алексей ей сделал прямо в подъезде.

Советник Офиса президента Алексей Арестович 3 ноября заявил, что российские удары по энергетической инфраструктуре продлятся до начала саммита "Большой двадцатки" 15 ноября. По его словам Москва хочет показать всему миру перспективу вхождения Украины в "страшную холодную зиму" без электроснабжения.