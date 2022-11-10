Дружина Арестовича розповіла, коли закінчиться війна в Україні (відео)

Анастасія з усмішкою заявила, що все, що вона знає, можна побачити в ефірах Фейгіна LIVE за участю Олексія Арестовича.

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Дружина радника Офісу президента України Олексія Арестовича, Анастасія, дала інтерв'ю журналістці Ганні Олицькій у програмі "Без комплексів!" Під час бесіди пані Арестович поділилася своїми прогнозами щодо закінчення війни в Україні.

Олицька розповіла, що коли вона домовлялася з дружиною Арестовича про інтерв'ю, Анастасія попросила не відкладати запис програми, бо існує загроза ракетних атак і "далі не буде легше". У зв'язку з цим ведуча попросила Арестович поділитися своєю думкою щодо того, коли все ж таки закінчиться війна в Україні.

На це Анастасія з усмішкою відповіла, що все, що вона знає, — це інформація з попереднього випуску програми Фейгін LIVE за участю Арестовича.

"Все що я знаю — з попереднього випуску Фейгіна та Арестовича. Коли вона закінчиться? Я сподіваюся, що вона закінчиться наступного літа", — сказала Анастасія.

Дружина радника також прокоментувала критику, яка звучить на адресу Арестовича щодо його військової аналітики. За словами Анастасії, вона ніколи не підтримує позицію тих, хто критикує, оскільки хейтери не критикують конструктивно. Водночас вона пояснила слова свого чоловіка, який говорив про закінчення воєнних дій в Україні протягом двох-трьох тижнів.

"Річ у тому, що він говорив "два-три тижні" стосовно якихось фаз, і може бути там і звучала фраза "закінчиться війна", але він каже — ось ця фаза триватиме два-три тижні. Як правило ці фази плюс-мінус так і тривають», — пояснила Анастасія.

Нагадаємо, Анастасія Арестович зізналася, як чоловік зробив їй пропозицію. За її словами, лише за два тижні знайомства жінці запропонували перейти на новий рівень стосунків, а пропозицію Олексій їй зробив прямо у під'їзді.

Радник Офісу президента Олексій Арестович 3 листопада заявив, що російські удари по енергетичній інфраструктурі продовжаться до початку саміту "Великої двадцятки" 15 листопада. За його словами, Москва хоче показати всьому світу перспективу входження України в "страшну холодну зиму" без електропостачання.