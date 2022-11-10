"Уязвимы при пересечении Днепра": в разведке Британии рассказали, как ВС РФ отойдут из Херсона

Вероятно, отход россиян на левый берег Днепра Херсонской области будет продолжаться несколько дней. При этом ВС РФ будут использовать оборонные позиции и артиллерию, чтобы прикрывать отходящие силы.

Related video

У российских войск ограниченные пункты пересечения через Днепр в Херсонской области. Поэтому оккупанты будут уязвимыми при отходе с правого на левый берег Днепра в регионе. Об этом сообщают в разведке Великобритании.

Вероятно, отход россиян на левый берег Днепра Херсонской области будет продолжаться несколько дней. При этом ВС РФ будут использовать оборонные позиции и артиллерию, чтобы прикрывать отходящие силы.

В Минобороны Британии рассказали, что во время отхода российские войска уничтожили несколько мостов и заминировали территорию, чтобы замедлить продвижение ВСУ. Специалисты отмечают, что потеря Херсона помешает России добиться своего стратегического стремления проложить сухопутный мост в Одессу.

Разведчики также заявили, что способность России поддерживать свои силы на этом направлении оказалась под угрозой из-за украинских ударов по российским маршрутам снабжения.

Напомним, 10 ноября в Генштабе прокомментировали предполагаемый выход ВС РФ из Херсона. В ведомстве заявили, что это результат активных действий украинской армии. Вместе с тем в украинском командовании пока не подтверждают и не опровергают отход оккупантов.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что за прошедшие сутки украинским войскам удалось освободить 12 населенных пунктов в Херсонской области. Бойцы продвинулись на 7 км в двух направлениях.

В то же время советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, что Россия хочет превратить Херсон в "город смерти". По его словам, российские военные готовят артиллерию на левом берегу для обстрелов города. Кроме того, оккупанты минируют все, в частности, квартиры и канализацию.